Miss Universe Das ist die Krönung

Die neue Miss Universe kommt aus Frankreich. Sie wolle Menschen helfen, Menschen verstehen, Menschen treffen - "deshalb ist das ein Traum für mich", sagt Iris Mittenaere nach ihrem Sieg.

Die alte Miss Pia Wurtzbach krönte Mittenaere zur neuen Schönheitskönigin. Insgesamt nahmen 86 Frauen an dem Wettbewerb teil. Eine Jury hatte ein Dutzend Kandidatinnen für die Endrunde ausgewählt, eine weitere Teilnehmerin wurde durch eine Wahl im Internet bestimmt.

Die 13 Kandidatinnen zeigten sich in der Bademoden-Runde, neun mussten danach in Abendgarderobe auf die Bühne- im Finale waren es dann noch sechs Kandidatinnen. Raquel Pelissier aus Haiti belegte Platz zwei, Andrea Tovar aus Kolumbien wurde Dritte. Die deutsche Kandidatin Johanna Acs schaffte es nicht bis in die Endrunde.

"Miss Universe war ein Traum, jedes Mädchen möchte Miss Universe sein", sagte Mittenaere. Auf der Website der Schönheitskonkurrenz stand, sie wolle sich im Falle eines Sieges für Zahn- und Mundhygiene einsetzen. Mittenaere studiert Zahnmedizin.

Moderator war wie im vergangenen Jahr Steve Harvey. Nachdem er damals zunächst die falsche Kandidatin zur Siegerin erklärt hatte, gelobte er zu Beginn der Veranstaltung Besserung: Dieses Mal werde er den richtigen Namen nennen. Er habe sich extra die Augen operieren lassen. Harvey hielt sein Versprechen - und beendete die Veranstaltung mit den Worten: "Ich bin Steve Harvey und ich hab es geschafft."

Die Veranstaltung stand wegen des Austragungslandes unter besonderer Beobachtung. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte steht wegen seiner Politik gegen Drogenkriminalität in der Kritik. Seit seinem Amtsantritt wurden mehr als 6000 Menschen bei Anti-Drogen-Einsätzen getötet. Bei vielen der Tötungen handelt es sich um Selbstjustiz, die Duterte mit seinen öffentlichen Äußerungen nicht nur toleriert, sondern geradezu anheizt. Duterte stand bei der Miss-Universe-Wahl auf der Gästeliste, erschien aber nicht.