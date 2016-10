Modeschöpfer Karl Lagerfeld plant eigene Hotelkette

Karl Lagerfeld will sich beruflich ein wenig verändern. Der Modeschöpfer hat angekündigt, eine eigene Hotelkette eröffnen zu wollen. Das Projekt solle Lagerfelds "Vision und einmalige Ästhetik" auf Hotels, Luxusresidenzen, Restaurants und Privatclubs übertragen, hieß es in einer Erklärung der Firma des Designers.

Eine erste Unterkunft solle 2018 in einem Kasinokomplex im Glücksspielparadies Macau eröffnen. Weitere mögliche Standorte würden derzeit weltweit gesucht. Der Künstler arbeitet dabei mit der niederländischen Hotelkette "Brandmark Collective BV" zusammen. Es gehe darum, Lagerfelds "einzigartiges Talent" und seine Sichtweise auf Mode und Lifestyle zu feiern, sagte Tony Kurz, Chef der Firma, dem Branchendienst "WWD".

Lagerfeld beschäftigt sich nicht das erste Mal mit der Einrichtung von Unterkünften. Der gebürtige Hamburger hat bereits an der Renovierung des Luxushotels Le Métropole in Monte-Carlo mitgewirkt. Außerdem gestaltet der Chefdesigner von Chanel zwei Suiten in der derzeit wegen Sanierung geschlossenen Pariser Nobelherberge Le Crillon.