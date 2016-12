Dementer Monty Python Star "Terry ist immer noch da"

Es muss Michael Palin das Herz zerreißen, seinen Freund so zu sehen. Jahrelang standen er und Terry Jones gemeinsam mit ihren Kollegen der Komikertruppe Monty Python auf Bühnen und vor den Kameras. Ihr Wortwitz, ihr schwarzer Humor und ihre Schlagfertigkeit machten sie über die Grenzen Großbritanniens hinaus berühmt.

Doch Terry Jones hat die Worte verloren. Im Herbst wurde seine Demenzerkrankung bekannt. Nun hat Palin in einem Interview mit der BBC über den Zustand seines Freundes gesprochen. "Wenn jemand seine Sprache verliert, der so redegewandt war, der Worte und Witze und all diese Dinge liebte, dann ist das schrecklich", sagte Palin dem Sender.

Nach dem Bekanntwerden habe es große Sympathien für Jones und seine Familie gegeben, sagte Palin, aber nicht nur. Viele Menschen weltweit würden an der Krankheit leiden. Ihnen habe der öffentliche Fall von Jones' Demenz eine neue Perspektive aufgezeigt.

"Er erkennt mich und umarmt mich"

"Terry ist immer noch da", sagte der 73-jährige Komiker. "Nur weil er nicht sprechen kann, bedeutet das nicht, dass er nicht fühlen kann." Jones erkenne und umarme ihn.

Die Lieblingsbeschäftigung des 74-Jährigen sei es, Musicals aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren zu schauen. "Das ist Musik und das ist eine Art Nostalgie. Er liebt es, sie zu schauen. Er schaut sie wieder und wieder und das berührt mich sehr."

Der Umgang mit der Krankheit sei aber besonders für Freunde und Angehörige kompliziert. "Ich glaube, er mag es, wenn Menschen bei ihm sind. Aber wenn dann nichts zurückkommt, ist das schon schwierig, und ich kann mir vorstellen, dass Leute dann sagen: Okay, ich habe meinen Teil getan, das war's. Ich bin weg."

Jones, der bei den Python-Filmen "Das Leben des Brian" und "Der Sinn des Lebens" Regie führte, kann sein Umfeld immer noch überraschen. Zum Beispiel beim Essen im Pub. "Er sagt nicht viel, außer es geht um die Weinbestellung", sagte Palin. "Dann kommt total flüssiges Portugiesisch oder so was in der Art aus ihm raus."