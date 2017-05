Promis zum Muttertag "Wer auf Mama hört, macht keine Fehler"

Der Profiboxer Manuel Charr war vier Runden lang gegen die Faust von Vitali Klitschko gelaufen, das Blut floss über sein Gesicht, er wollte aber unbedingt weitermachen, ein Fight um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht - wann kommt so eine Chance jemals wieder? Der Ringrichter brach den Kampf ab. Charr war außer sich, voller Adrenalin, er hatte keine Chance, aber er hatte ein großes Herz.

Charr tigerte durch den Ring, er schrie: "Ich wollte zweite Hälfte Gas geben, Mann...Ist doch scheißegal, ich bin ein Tier, Alter!"

Kurz darauf gab der Mann, den sie "Diamond Boy" oder "Koloss von Köln" nennen, Kampfgewicht 109,5 Kilogramm, noch im Ring ein erstes Interview. Auf seiner rechten Wange klebte das getrocknete Blut, als er sich an seine Mutter wandte: "Ich liebe dich, du kriegst trotzdem von mir die Einbauküche", sagte Charr.

Er hätte ihr gern mehr geschenkt, aber jetzt bliebe es erst mal bei der Einbauküche. Er hoffe auf eine weitere WM-Chance. "Und dann kriegst du vielleicht ein kleines Höschen...Haus von mir, Mama."

AP Manuel Charr nach dem Kampfabbruch

Charr wurde für diesen Auftritt, der mittlerweile fast fünf Jahre zurückliegt, verspottet. Ein Boxer, der auf hart macht, kassiert eine Tracht Prügel und verspricht dann seiner Mutter eine Einbauküche.

Aber hatte der starke Mann nicht in dieser Szene seine stärkste des ganzen Abends? Es gehört viel Mut dazu, in der Öffentlichkeit seine weiche Seite zu zeigen - gerade vor diversen Muskelmännern in einer Moskauer Sporthalle und Millionen Zuschauern vor dem Fernseher.

Selbst die coolsten Typen können ganz soft werden, wenn es um ihre Mama geht. Schauspieler Mark Wahlberg zum Beispiel, der seine Mutter angeblich zwei Jahre lang jeden Tag anrief, weil sie sich beschwert hatte, dass er sich zu wenig melde. Oder Elvis Presley, der seiner Mutter einen Cadillac schenkte, obwohl sie keinen Führerschein hatte. Oder Justin Timberlake, der seine Mutter als "erste Komplizin" und "Königin" bezeichnet.

Was Promis sonst noch so für ihre Mütter tun und welche schönen Komplimente sie ihnen machen, sehen Sie in unserer Bilderstrecke - von Kanye West bis Pierre-Michel Lasogga:

Falls Sie sich jetzt noch fragen, warum wir Ihnen all das erzählen: Am Sonntag ist Muttertag. Eigentlich sollte man keine besonderen Anlässe brauchen, um seiner Mutter eine Freude zu machen.

Aber jetzt gibt es diesen Ehrentag nun mal. Und sie müssen ja nicht gleich eine Einbauküche oder einen Cadillac schenken, eine Nummer kleiner tut's auch. Oft sorgen kleine Gesten für die größte Freude.