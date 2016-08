Nach Kritik von Rudy Giuliani: Rapper T.I. verteidigt Beyoncés Protest gegen Polizeigewalt

Mit ihrem Auftritt bei den MTV Video Awards wollte Beyoncé ein politisches Zeichen setzen. Bei ihrer Ankunft posierte sie mit schwarzen Müttern, deren Söhne von der Polizei erschossen worden, auf dem roten Teppich. Später auf der Bühne sackten ihre in weiß gekleideten Tänzer in sich zusammen, getaucht in rotes Licht. Ein Mahnmal für die Opfer der Polizeigewalt.

Rudy Giuliani hat die Performance im amerikanischen Frühstücksfernsehen scharf kritisiert. "Ich habe mehr Leben von Schwarzen gerettet als die Leute, die Sie da auf der Bühne gesehen haben - indem ich die Kriminalität bekämpft habe", sagte der Ex-Bürgermeister New Yorksin der Sendung bei Fox News.

Giuliani brüstete sich damit, das "beste und größte Polizeirevier der Welt" als Bürgermeister geleitet zu haben. Fünf seiner Onkel seien Polizisten gewesen und zwei seiner Cousins, von denen einer im Dienst gestorben sei. Wegen seiner vor 35 Jahren angestoßenen Reformen, die bessere Jobs und Bildung gebracht hätten, seien heute 4000-5000 junge schwarze Menschen mehr am Leben als ohne ihn, sagte er.

"Er ist kein Liebhaber von Musik"

Angesprochen auf das Statement des Republikaners, reagierte der US-Rapper T.I. nun gereizt. "Wen zur Hölle interessiert es, was Rudy Giuliani über Musik sagt", polterte er in die Kamera des Promi-Magazins TMZ. "Er ist kein Liebhaber von Musik, das ist keine Politik", sagte er weiter. Giuliani sollte sich lieber um Donald Trump Sorgen machen.

Auf die Aussage des Politikers angesprochen, er habe etliche Leben von Schwarzen gerettet, konterte T.I.: "Er hat auch so viele unnötigerweise ins Gefängnis gesteckt." Letztlich komme es drauf an, aus welcher Perspektive man die Diskussion betrachte. "Der eine sagt so, der andere so", meinte der Rapper.

Es war nicht das erste Mal, das Beyoncé auf den Rassismus im Land aufmerksam machte.

Im Video zu ihrem Song "Formation" sitzt die Sängerin auf einem versinkenden Auto der Polizei von New Orleans - eine Anspielung auf die Folgen von Hurrikan "Katrina": Die Überflutung der Stadt 2005 ist zum Symbol geworden für die Ignoranz der Bundesbehörden, wenn es um das Schicksal der schwarzen US-Bevölkerung geht.

Daraufhin hatte die Polizeigewerkschaft zum Boykott von Beyoncé-Konzerten aufgerufen.