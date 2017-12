Clare Hollingworth war 27 und kaum eine Woche im Job, als sie Ende August 1939 für den "Daily Telegraph" die deutsch-polnische Grenze besuchte, um über die Spannungen zwischen Polen und Nazideutschland zu berichten. Als erste Kriegsreporterin beobachtete sie dort den Aufmarsch der deutschen Truppen. "1000 Panzer an polnischer Grenze versammelt", hieß es in ihren Bericht am 29. August 1939. Am 1. September musste sie vom Ausbruch des Kriegs berichten. Sie rief in der britischen Botschaft in Warschau an. Dort glaubte man ihr zunächst nicht - bis sie den Telefonhörer aus dem Fenster hielt, um den Lärm von Flugzeugen und Panzern zu übertragen. Die britische Kriegsreporterin wurde 105 Jahre alt.