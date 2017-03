Mutterglück bei Natalie Portman Es ist ein Mädchen

Die US-Schauspielerin Natalie Portman ist mit 35 Jahren zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre Tochter Amalia sei bereits am 22. Februar geboren worden, sagte ihr Sprecher der Zeitschrift "People". "Mutter und Baby sind glücklich und gesund", heißt es.

Portman und ihr Ehemann, der Tänzer und Choreograph Benjamin Millepied haben bereits den fünfjährigen Sohn Aleph. Das Paar hatte 2012 geheiratet.

Portman war in diesem Jahr für ihre Rolle als frühere First Lady Jackie Kennedy in dem Film "Jackie" als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert. Den Preis gewann sie nicht, sondern Schauspielerin Emma Stone für ihren Auftritt in "La La Land". Wegen der Geburt ihrer Tochter war sie der Verleihung allerdings sowieso ferngeblieben.

Schon ein mal wäre Portman wegen einer Schwangerschaft fast nicht bei den Oscars erschienen: 2012 erhielt sie die renommierte Auszeichnung für ihre Hauptrolle in dem Thriller "Black Swan". Auf die Bühne kam sie mit Babybauch - damals war sie schwanger mit Sohn Aleph.