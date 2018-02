Natalie Portman über einen Fehler "Wir leben heute in einer anderen Welt"

Seit den Vorwürfen gegen Harvey Weinstein hat sich Hollywood gewandelt. So sehr, dass manche Entscheidungen von einst im Rückblick geradezu absurd wirken. Nun wurde Natalie Portman in einem "Buzzfeed"-Interview mit einer solchen Entscheidung konfrontiert - und reagierte souverän.

In dem Gespräch wurde Portman an eine Unterschrift erinnert, mit der sie 2009 eine Petition unterstützt hatte. Darin forderte der französische Autoren- und Komponistenverband SACD "die sofortige Freilassung Roman Polanskis". Mehr als 100 Filmschaffende unterzeichneten damals.

Kurz zuvor war der Regisseur in der Schweiz aufgrund eines internationalen Haftbefehls von 2005 festgenommen worden. 1977 soll Polanski in den USA die 13-jährige Samantha Geimer mit Drogen und Champagner gefügig gemacht und vergewaltigt haben. Um einem Prozess zu entgehen, floh er aus den USA und lebt seitdem im Exil. Nach acht Monaten lehnten die schweizer Behörden den Auslieferungsantrag ab, Polanski wurde freigelassen. Derzeit lebt er in Frankreich.

Natalie Portman ist eine starke Stimme in der Time's-Up-Bewegung, die in der Folge der Weinstein-Enthüllungen von Hollywood Stars ins Leben gerufen wurde und sexualisierte Gewalt gegen Frauen anprangert.

"Meine Augen waren nicht offen"

Zuletzt hielt Portman beim Woman's March in Los Angeles eine emotionale Rede darüber, wie sie mit 13 ihre erste Fanpost öffnete - und die Vergewaltigungsfantasie eines Mannes lesen musste. Die Schauspielerin sprach von "sexuellem Terrorismus" und beschrieb, wie sehr dieses Erlebnis damals ihren Blick auf die Welt geprägt habe. Kurz davor hatte sie bei den Golden Globes die Anwärter für den Preis für die beste Regie mit den Worten "und hier sind die Nominierten - ausschließlich Männer" angekündigt.

Auf die Frage, warum sie die Pro-Polanski-Petition unterzeichnet hatte, antwortete Portman: "Jemand, den ich respektiert habe, gab mir die Petition, sagte 'Ich hab sie unterzeichnet. Machst du es auch?' Und ich sagte: 'Klar'."

"Ich bereue das sehr", erklärte die Schauspielerin. "Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich damals nicht genug darüber nachgedacht habe."

"Wir leben heute in einer anderen Welt", sagte sie außerdem, "und das entschuldigt gar nichts. Aber wir können unsere Augen öffnen und die Art, wie wir leben wollen, vollkommen ändern. Meine Augen waren nicht offen."

Zu den Unterzeichnern der Polanski-Petition gehörten außerdem Martin Scorsese, David Lynch, Wong Kar Wai, Harmony Korine, Stephen Frears, Alexander Payne, Michael Mann, Wim Wenders, Tilda Swinton, Woody Allen, Julian Schnabel, Alejandro Gonzalez Inarritu, Terry Gilliam, Pedro Almodovar und Tom Tykwer.