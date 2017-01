Natalie Portman Stay hungry, stay foolish

Natalie Portman ist eine Frau, die auf Nummer sicher geht. Mit leerem Magen auf eine Party gehen und am Ende etwas vorgesetzt bekommen, auf das man keine Lust hat? Kommt für die 35-Jährige, die gerade ihr zweites Kind erwartet, nicht infrage. Um sicherzustellen, dass sie immer satt ist, hat sie ihr eigenes System entwickelt, wie sie in der TV-Show von Late-Night-Talker Jimmy Kimmel berichtet.

"Ich spüre, dass ich etwas panisch werde, was die Verfügbarkeit von Essen angeht", sagte Portman. Wenn sie ausgehe, frage sie sich vorher: "Werden Sie etwas haben, dass ich auch essen möchte zu genau diesem Zeitpunkt?" Bevor sie also irgendwohin gehe, esse sie einen Teller Pfannkuchen, einen Veggie-Burger oder etwas anderes, um sicherzugehen, dass sie nicht hungrig werde.

Neben neuen Essgewohnheiten berichtete Portman im Interview mit Kimmel auch von anderen Aspekten ihrer Schwangerschaft. Zum Beispiel werde sie von Menschen anders behandelt. "Ich merke, dass sie sehr umsichtig mit mir sind. Alle sagen 'Oh, du musst nicht aufstehen, das ist ok!' und ich antworte 'Ich kann immer noch von einem Stuhl aufstehen'." An einer Stelle möchte die Schauspielerin auf eine Sonderbehandlung als Schwangere allerdings nicht verzichten: "Sich in der Toilettenschlange vorzudrängeln, nehme ich sofort mit", sagt sie und lächelt.

Portman und ihr Ehemann, der Choreograph Bejamin Millepied, sind 2011 Eltern eines Sohnes, Aleph, geworden. Einen Namen für ihr zweites Kind haben sie noch nicht ausgesucht. "Du musst das Baby vorher kennenlernen und es dann herausfinden", erklärte die werdende Mutter am Rande der SAG Awards. Portman ist aktuell als Jackie Kennedy im Film "Jackie" im Kino zu sehen. Für die Darstellung der ehemaligen First Lady wurde die Schauspielerin kürzlich für einen Oscar nominiert. Die Verleihung findet am 26. Februar in Los Angeles statt.