US-Rapper Nelly Angebliches Vergewaltigungsopfer will Ende der Ermittlungen

Die Frau, die den US-Rapper Nelly der Vergewaltigung beschuldigt hat, bittet die Polizei, die Ermittlungen in dem Fall einzustellen. Das geht aus einem Brief ihrer Anwältin Karen Koehler hervor, aus dem unter anderem das Portal "TMZ" zitierte.

Ihre Mandantin werde nicht mehr gegen den Musiker aussagen, heißt es in Koehlers Schreiben. Die Frau wünschte demnach, sie hätte nie den Notruf gewählt - weil sie glaube, das System lasse sie im Stich, und weil sie das Gefühl habe, nicht gegen eine Berühmtheit anzukommen. "Wer wird ihr glauben? Die Menschen sagen jetzt schon furchtbare Dinge über sie. Sie kann nicht damit umgehen. Sie ist dabei, daran zu zerbrechen."

Die US-Polizei hatte den Rapper nach seiner vorübergehenden Festnahme bereits am vergangenen Wochenende wieder freigelassen. Es würden zum derzeitigen Zeitpunkt keinerlei Anschuldigungen gegen den 42-Jährigen erhoben, teilte die Polizei von Auburn im Bundesstaat Washington mit.

"Ich bin vollkommen unschuldig"

Nelly, der mit bürgerlichem Namen Cornell Haynes Jr. heißt, war in einem Gefängnis in Des Moines nahe der Kleinstadt Auburn im Bundesstaat Washington in Untersuchungshaft genommen worden. "Um ganz klar zu sein, ich bin keines Verbrechens beschuldigt worden", schrieb der Rapper nach seiner Freilassung auf Instagram. Er habe daher auch keine Kaution zahlen müssen. Die Ermittlungen müssten nun noch abgeschlossen werden.

"Ich bin vollkommen unschuldig", schrieb Nelly und dankte zugleich seinen Fans für ihre Unterstützung. Er sei zuversichtlich, dass nach Prüfung der Fakten "sehr klar" sein werde, "dass ich Opfer falscher Anschuldigungen bin". Nellys Anwalt Scott Rosenblum sagte, die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien unglaubwürdig und "durch Gier und Rachsucht motiviert".

Die Polizei war nach eigenen Angaben tätig geworden, nachdem eine Frau den Notruf gewählt und berichtet hatte, der Grammy-Preisträger habe sie in seinem Tourbus vergewaltigt.

Nelly wurde im Laufe seiner Karriere zwölfmal für einen Grammy nominiert. Dreimal bekam er den renommierten Musikpreis, unter anderem 2003 als bester Rap-Solokünstler. Zu seinen größten Hits zählt "Hot in Herre".