Glenn Close über Sexszene in "The Wife" "Irgendwie lustig und real"

US-Schauspielerin Glenn Close hat sich über Sex im Alter geäußert. "Ich denke, die meisten Menschen machen sich nicht klar, dass man seine Sexualität aufrechterhält, bis man stirbt", sagte sie in einem Interview mit dem "Guardian". Hintergrund war eine Sexszene in dem neuen Kinofilm "The Wife", der jetzt beim Filmfestival in Toronto vorgestellt wurde.

Close gibt darin die Ehefrau eines erfolgreichen Schriftstellers, gespielt von Jonathan Pryce. Der Film beginnt mit einer freizügigen Sexszene des gealterten Paares und hat damit schon einige Aufmerksamkeit erregt. "Ich glaube, es ist gut, wenn Kinder das sehen", sagte Close und meinte damit vermutlich insgesamt die jüngere Generation. "Die Szene ist irgendwie lustig und real, und es war wunderbar, mit Jonathan zu arbeiten", sagte die Schauspielerin.

In "The Wife" ist ein älteres Ehepaar auf dem Weg zu einer Preisverleihung, als die Frau realisiert, dass sie jahrelang im Schatten ihres Mannes gelebt hat. Mann und Kindern zuliebe stellte sie ihre eigenen Ambitionen als Autorin zurück. Dies will sie nun ändern. Im wirklichen Leben dagegen war es eher die mehrfach verheiratete Glenn Close, die im Vergleich zu ihren Männern im Rampenlicht stand - was offenbar nicht allen gefiel.

"Es ist eben schwierig und inzwischen respektiere ich das"

"Ich glaube, das männliche Ego ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, eine wirklich erfolgreiche und anerkannte Partnerin zu haben", sagte Close, die diese Erkenntnis mit Humor nimmt: "Ich denke, es ist eben schwierig [für die Männer] und inzwischen respektiere ich das."

Mit Blick auf ihre Karriere sagte die 70-Jährige, dass sie sich nie darauf eingelassen habe, eine Rolle gegen Sex zu bekommen. Einmal sei sie gut vorbereitet zu einem Casting mit einem erfolgreichen Schauspieler erschienen. In dem Raum habe ein Bett gestanden, der Mann habe jedoch nicht einmal sein Manuskript dabei gehabt und den Text nicht gekonnt.

"Es war schrecklich", sagte Close. "Wenn ich den Text nicht gekonnt, den Mann aber verführt hätte, hätte ich die Rolle wahrscheinlich bekommen." Aber dieses Spiel habe sie niemals mitgespielt. Close war sechs Mal für einen Oscar nominiert, hat die begehrte Filmauszeichnung aber noch nie erhalten.