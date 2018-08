Sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern wieder die Regierungsgeschäfte übernommen. Die 38-Jährige ist die einzige aktuelle Regierungschefin, die im Amt ein Kind zur Welt gebracht hat. Wie Arderns Büro mitteilte, fungiert ihr Stellvertreter Winston Peters nach seinem Abflug zum Asien-Pazifik-Gipfel in Singapur nicht länger als Interimspremier.

Um die gemeinsame Tochter Neve kümmert sich nun hauptsächlich Arderns Mann, der Radio- und Fernsehmoderator Clarke Gayford. Die Amtsgeschäfte führt die Vorsitzende der sozialdemokratischen Labour-Partei vorerst von Auckland aus. Am Samstag werden sie und ihre Familie dann in der Hauptstadt Wellington zurückerwartet.

Arderns Tochter war Mitte Juni in Auckland zur Welt gekommen, die Eltern hatten die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes auf Facebook bekannt gegeben. "Ich bin mir sicher, dass wir dieselben Gefühle durchleben wie alle jungen Eltern, aber gleichzeitig sind wir so dankbar für die Freundlichkeit und die besten Wünsche so vieler Menschen. Dankeschön", teilte Ardern damals mit.

Die Schwangerschaft der Politikerin war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema gewesen, Ardern wurde als Vorbild gelobt. Dass Regierungschefinnen während ihrer Amtszeit ein Kind bekommen, ist weltweit eine ziemliche Ausnahme. Vor der Neuseeländerin ist überhaupt erst eine Premierministerin während ihrer Amtszeit Mutter geworden: die Pakistanerin Benazir Bhutto im Jahr 1990.

Ministerinnen, die Mutter wurden, gab es hingegen schon mehrfach. Dazu gehören auch die früheren Bundesfamilienministerinnen Kristina Schröder (CDU) und Manuela Schwesig (SPD).