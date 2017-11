Unfalltod Neuseeland trauert um "First Cat"

Am 26. Oktober wurde die Labour-Politikerin Jacinda Ardern Premierministerin von Neuseeland. Neben ihrer Erfahrung als Parlamentsmitglied und Oppositionsführerin brachte sie "Paddles" mit ins Amt - ihre rot-weiße Hauskatze, die es innerhalb kürzester Zeit mit dem Twitter-Account @FirstCatofNZ zu nationaler Berühmtheit brachte.

"Hi, ich bin Paddles und ich bin die First Cat von Neuseeland", hieß es in einem Begrüßungs-Tweet vom 21. Oktober. Sie sei eine "unabhängige Katze" und nie Mitglied von Arderns Partei gewesen. Schnell erfreuten sich diese Tweets aus Vierbeiner-Perspektive großer Beliebtheit. Innerhalb weniger Wochen folgten Paddles knapp 12.000 Nutzer.

Doch Paddles war nur eine kurze Zeit "im Amt" vergönnt. Die "First Cat" wurde nahe dem Wohnsitz der Premierministerin von einem Auto überfahren.

"Jeder, der schon mal ein Haustier verloren hat, weiß, wie traurig wir sind", schrieb die jüngste Regierungschefin in der Geschichte des Inselstaats auf ihrem Instagram-Account. "Paddles wurde sehr geliebt, nicht nur von uns. Danke für all Eure Gedanken."