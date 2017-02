New York Fashion Week Diese Gala lockt die Stars

Scarlett Johansson war da, Heidi Klum ebenfalls: Wenn die Wohltätigkeitsorganisation amfAR ("American Foundation for Aids Research") zur Gala nach New York ruft, lassen sich Stars aus der Musik-, Film- und Modewelt nicht lange bitten.

Insbesondere der Auftritt von Schauspielerin Johansson war mit Spannung erwartet worden. Die 32-Jährige zeigte sich erstmals bei einem großen Event, nachdem Berichte über eine Trennung von Ehemann Romain Dauriac veröffentlicht worden waren. Johansson und Designerin Donatella Versace sollten auf der Gala zudem für ihr wohltätiges Engagement geehrt werden.

Die Veranstaltung gilt auch als inoffizieller Startschuss für die Fashion Week in New York. So war die Modebranche stark vertreten. Neben Klum wurden mit Adriana Lima und Naomi Campbell weitere Topmodels gesichtet.

