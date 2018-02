New York Fashion Week Wie Models vor sexuellen Übergriffen geschützt werden sollen

Der US-Verband der Modedesigner will Models der New York Fashion Week besser vor sexuellen Übergriffen schützen. Verbandspräsidentin Diane von Furstenberg empfiehlt in einem Schreiben an Branchenvertreter verschiedene Vorsichtsmaßnahmen. So sollten beispielsweise Bereiche bereitgestellt werden, wo Models sich "vor Blicken geschützt" umziehen können. Die Empfehlung ging an Designer, Fotografen und Produzenten von Modeschauen.

Das derzeitige Klima werde von "mutigen Frauen und Männern und deren Enthüllungen" geprägt, schreibt von Furstenberg. Zuletzt waren mehrere große Modefotografen mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert worden.

Den berühmten Fotografen Terry Richardson, Bruce Weber und Mario Testino werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Zeitschriften "Vogue" und "Vanity Fair" kündigten daraufhin die Zusammenarbeit mit den Fotografen. Die Fashion Week beginnt nächste Woche in New York.

Wer sich auf die eine oder andere Weise bedroht oder in Gefahr fühlt, solle sich bei der New Yorker Polizei oder bei der Interessenvertretung The Model Alliance melden, schreibt von Furstenberg. "Wir sind überzeugt, dass jeder in unserer Branche das Recht hat, sich sicher und respektiert zu fühlen", heißt es in dem Schreiben weiter. "Wir ermutigen jeden in der Modeindustrie, Missbrauch am Arbeitsplatz zu melden."