Klatsch und Knatsch Woche voller Enden

Ewiger Ruhm, davon träumen vermutlich ganze Bataillone neureicher Superstars. Dass das Leben in der Öffentlichkeit aber auch seine Schattenseiten hat, bekam Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez im vergangenen Jahr zu spüren. Depressionen und Panikattacken brachten sie dazu, sich eine Zeit lang zurückzuziehen. Nun steht sie wieder im Rampenlicht - und spricht offen über ihre Erfahrungen.

Dabei äußerte sich die erst 25 Jahre alte Gomez auch übers Älterwerden. Schließlich habe sie ein Vierteljahrhundert ihres Lebens bereits hinter sich gebracht. Dabei habe sie vor allem im vergangenen Jahr mit großen Herausforderungen zu kämpfen gehabt und viel gelernt.

Auch für Neymar endet ein prägnanter Lebensabschnitt. Der brasilianische Superstar wechselt vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain - für die in der Fußballgeschichte bislang einmalige Ablösesumme von 222 Millionen Euro.

Neymar zahlte den Betrag selbst, um den Fünfjahresvertrag bei dem französischen Erstligisten unterzeichnen zu können. Die gewaltige Summe soll der 25-Jährige Medienberichten zufolge von der Qatar Sport Investment bekommen, die sämtliche Anteile an dem französischen Klub hält. Zu dem Wechsel sagte Neymar: "Ich bin extrem glücklich."

Gute Nachrichten gab es in dieser Woche auch für Kate Beckinsale. Monatelang klagte die Schauspielerin darüber, von einem Unbekannten verfolgt zu werden - nun hat die Polizei den mutmaßlichen Stalker gefasst. Terry R. reiste demnach monatelang durch die USA und belästigte die britische Schauspielerin.

Festgenommen wurde der 45-Jährige auf der Messe Comic-Con in Tampa Bay. Laut Polizei verhält sich R. irrational, ist besessen von Beckinsale und lauerte ihr bereits mehrfach auf. Im vergangenen Jahr berührte er die 44-Jährige demnach bei einer Veranstaltung in Salt Lake City am Rücken und drohte damit, sie zu erstechen. Damit soll nun Schluss sein.

Apropos Schluss, Großbritannien hat in dieser Woche das Ende einer royalen Ära eingeläutet. Prinz Philip nahm am Mittwoch eine Militärparade vor dem Buckingham-Palast ab: Es war Solotermin Nummer 22.219 des 96-Jährigen, nun befindet sich der Gemahl der Queen offiziell im Ruhestand.

Der Herzog von Edinburgh, wie einer seiner Titel lautet, ist seit 1952 Jahr für Jahr auf etlichen offiziellen Terminen im Einsatz. Er selbst bezeichnete sich kürzlich bei der Einweihung einer neuen Tribüne im Londoner Cricket-Stadion als "erfahrensten Gedenktafel-Enthüller der Welt". Prinz Philip ist seit fast 70 Jahren mit Elizabeth II. verheiratet, ihr Sohn Charles ist der designierte Thronfolger.

Dessen Lebensgeschichte bewegt derzeit ebenfalls das Königreich - vor allem jene Jahre als Ehemann von Prinzessin Diana, die vor 20 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Freunde und Verwandte bemühen sich derzeit, die Ausstrahlung einer Diana-Doku des TV-Senders Channel 4 zu verhindern.

Die Dokumentation enthält unbekannte Videoaufnahmen von Gesprächen, die Diana zusammen mit ihrem Stimmtrainer Peter Settelen Anfang der Neunzigerjahre aufgezeichnet hatte. Darin äußerte sich die Prinzessin unter anderem über ihr Liebesleben mit Charles und dessen Affäre mit seiner späteren Frau Camilla Parker Bowles. "Es ist ein Verrat an ihrer Privatsphäre und der ihrer Familie", sagte Rosa Monckton, eine frühere enge Freundin Dianas. "Das gehört nicht in die Öffentlichkeit."

Gar nicht genug Öffentlichkeit können George Clooney und seine Frau Amal derzeit gebrauchen: Die Hollywood-Stars wollen rund 3000 syrischen Flüchtlingskindern im Libanon zu einem Schulbesuch verhelfen. "Tausende junger syrischer Flüchtlinge sind gefährdet, sie laufen Gefahr, nie ein produktiver Bestandteil der Gesellschaft zu werden", heißt es in einer Erklärung des Ehepaars. "Bildung kann helfen, das zu ändern."

"Wir wollen nicht eine ganze Generation verlieren, nur weil sie das Pech hatte, zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden zu sein", so die Clooneys. Mit einem Fonds in Höhe von mehr als drei Millionen Dollar soll der Schulbesuch ermöglicht werden. Finanziert wird das Programm von der Clooney-Stiftung sowie den Unternehmen Google und Hewlett-Packard. Von den Geldern sollen Lehrergehälter, Schulmaterialien, Computer und der Transport der Schüler bezahlt werden.