Es mag etwas verfrüht sein, schon im Februar die Stilikonen des Jahres zu küren. Die Zeitschrift "People" stört das nicht - mitten in der Preisverleihungs-Saison hat das Blatt die Promis gekürt, deren Stil es offenbar besonders gelungen findet.

Die genauen Auswahlkriterien bleiben etwas im Vagen, aber immerhin heißt es zur Auswahl der Frauen: "Nicht nur ist jede dieser Frauen wahnsinnig talentiert, jede hat auch ihre einzigartige Einstellung zu Mode, die uns inspiriert" - das gelte bei jedem fabelhaften Look aufs Neue.

Und die Herren? Auch die hätten ihren ganz eigenen Blick auf Mode, man sehe sie nie einfach in einem Standardanzug und Krawatte.

Und, wer ist denn nun eine Stilikone? Unter anderem die Oscar-Preisträgerinnen Lupita Nyong'o, Emma Stone, Julia Roberts und Nicole Kidman. Nyong'o, schreibt "People", sei mit Farbwahl, ausgefallenen Frisuren und verspielten Accessoires mutiger denn je. Kidman wiederum trage jedes Outfit mit Kultiviertheit und Anmut.

Roberts habe den "Weniger ist mehr"-Ansatz gemeistert. Trends seien ein Spiel, das sie nicht mitmache, habe Roberts gesagt. Sie bevorzuge maskuline Outfits. "Ich würde einen Anzug einem Abendkleid jederzeit vorziehen, wenn ich die Wahl hätte." Stone sei elegant und schick gleichermaßen, trage zurückhaltende Outfits mit besonderen Details.

Und Rihanna? Niemand mache den Roten Teppich mehr zum Laufsteg als die Sängerin, befindet "People". Rihanna verschiebe Grenzen, weil die Modewelt immer sehen wolle, welches Outfit sie als nächstes wähle. Langeweile scheint jedenfalls ausgeschlossen. Der "New York Times" sagte die Sängerin, sie sei schnell gelangweilt. "Es ist wie bei einem Paar Schuhe. Das ist auch nur bis morgen gut."

Und was ist mit den Herren? Dort fiel beispielsweise Henry Golding positiv auf. Niemand lasse einen Smoking cooler aussehen als der Schauspieler, findet "People". Auch Jeff Goldblum wird gelobt. Vor einigen Jahren habe der mit Hilfe des Stylisten Andrew Vottero seinen Look überarbeitet - nun sei der Schauspieler in der Modewelt eine einflussreiche Person.

Gleich zum "Stil-Star" erhebt die Zeitschrift Schauspieler Timothée Chalamet - auch, weil er keinen Modeberater beschäftigt. In einem früheren Interview hatte Chalamet gefragt, warum er jemanden dafür bezahlen solle, seine Kleidung auszuwählen. "Das ist doch der Teil, der Spaß macht."

Wenn Sie noch einmal die Mode-Highlights von den roten Teppichen 2018 anschauen wollen, können Sie das hier tun - und Ihr Lieblings-Outfit wählen.

So geht es:

Sie sehen immer zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - am Ende bleibt Ihr Lieblingslook übrig.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung? Oder hat Ihnen jemand gefehlt? Hier kommen noch einmal alle Artikel, die Grundlage der Auswahl waren: von den Oscars bis zum Bambi. Für wen hätten Sie gestimmt?