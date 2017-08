Nikki Reed und Ian Somerhalder Baby Bodhi Soleil ist da

Jahrelang standen die Serienstars Nikki Reed und Ian Somerhalder als Vampire vor der Kamera, jetzt haben sie eine neue Rolle: als Eltern. Das Paar hat übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge ein Baby bekommen. Töchterchen Bodhi Soleil sei bereits am 25. Juli zur Welt gekommen, meldete die Zeitschrift "People" - und berief sich dabei auf Angaben in der Geburtsurkunde.

Mit einem Foto auf Instagram, auf dem Somerhalder den runden Babybauch seiner Frau küsst, hatte das Paar die Schwangerschaft Anfang Mai bekanntgegeben. Reed sprach dabei das "Little One" in ihrem Bauch direkt an: "Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen...in Liebe, deine Eltern."

Vor zwei Jahren im April hatten die Schauspieler geheiratet. "Danke für zwei unglaubliche Ehejahre", schrieb Somerhalder am zweiten Hochzeitstag auf der Foto-Plattform. Reed war zuvor eineinhalb Jahre mit dem Musiker Paul McDonald verheiratet gewesen. Die Beziehung ging 2014 auseinander.

Reed, 29, ist vor allem durch die "Twilight"-Reihe bekannt. Sommerhalder spielte unter anderem in der Serie "Vampire Diaries" mit.