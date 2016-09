Norwegens König wirbt für Vielfalt "Norweger glauben an Gott, Allah, alles und nichts"

In einer für ihn ungewöhnlich emotionalen Ansprache hat König Harald von Norwegen die Offenheit, Toleranz und Vielfältigkeit seines Landes gelobt. "Norweger sind Mädchen, die Mädchen mögen, Jungen, die Jungen mögen, und Mädchen und Jungen, die einander mögen", erklärte er. Mit den Worten "Norweger glauben an Gott, Allah, alles und nichts", warb Harald für die Religionsfreiheit in seinem Land.

Der Zeitpunkt der Rede liegt gut eine Woche zurück. Doch ein Video der Ansprache, das der Sender NRK bei Facebook veröffentlichte, sahen inzwischen 3,2 Millionen Menschen. Es polarisiert. "Du machst mich stolz, Norweger zu sein", schreibt ein Nutzer darunter. Andere schimpfen, dass Harald "politisch korrekte" Botschaften zum Thema Einwanderung verbreite.

Das klare Statement des Königs kommt in einer Zeit, in der Norwegens konservative Regierung gegen Asylbewerber mobil macht. Der Monarch stellte sich klar gegen diesen Kurs: "Norweger sind auch aus Afghanistan, Pakistan und Polen, Schweden, Somalia und Syrien eingewandert", sagte er und erinnerte dabei an seine eigene Vergangenheit. Haralds Großeltern waren vor 110 Jahren aus Dänemark und England nach Norwegen gekommen.

Er hoffe, die Menschen passten aufeinander auf und erkennen, dass sie trotz aller Unterschiede ein Volk seien. "Norwegen seid ihr. Norwegen sind wir. (...) Norwegen ist eins", rief er seinen Untertanen entgegen.