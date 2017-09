Tennisstar Novak Djokovic zum zweiten Mal Vater

Der frühere Weltranglistenerste Novak Djokovic (30) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Jelena brachte am Samstag ein Mädchen zur Welt: Die Tochter heißt Tara. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Das Paar hat bereits den gemeinsamen Sohn Stefan, der im Oktober drei Jahre alt wird.

Der Serbe Djokovic, Gewinner von zwölf Grand-Slam-Turnieren, hatte die diesjährige Turniersaison wegen einer Ellbogenverletzung vorzeitig beendet und fehlt deshalb bei den momentan stattfindenden US Open in New York. Das letzte Major-Event des Jahres hatte er 2011 und 2015 gewonnen.

Es ist der zweite Nachwuchs eines Tennissuperstars innerhalb kurzer Zeit: Am Freitag war bekannt geworden, dass die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams (USA) in Florida eine Tochter zur Welt gebracht hatte. Ihr Name ist noch nicht bekannt.