Oktoberfest-Bilanz Das war die "Superwiesn" 2018

Um 23.30 heißt es: Aus is! Das größte Volksfest der Welt geht zu Ende. 7,5 Millionen Liter wurden ausgeschenkt - zum Maßkrug griff in diesem Jahr auch ein früherer US-Präsident. 16 Tage Wiesn in Bildern.