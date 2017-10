Promis auf dem Oktoberfest Küren Sie den schönsten Wiesn-Look!

Mit dem Tag der Deutschen Einheit endet das Münchner Oktoberfest. Zeit für eine Bilanz - auch mit Blick auf prominente Wiesn-Besucher und ihre Outfits.

Models wie Barbara Meier und Franziska Knuppe, Musiker wie Stefan Mross und Eloy de Jong sowie die Fußballer des FC Bayern München mit ihren Partnerinnen: Sie alle haben sich in den vergangenen zweieinhalb Wochen auf dem Volksfest gezeigt - und das überwiegend in bayerischer Tracht, also mit Dirndl und Lederhose.

Aber Tracht ist nicht gleich Tracht. Da gibt es große Unterschiede bei Farben, Formen und Verzierungen. In diesem Jahr lagen eher traditionelle Schnitte und gedeckte Farben im Trend. Minidirndl mit Glitzerschürzen galten nicht mehr als angesagt. Stattdessen: unten das Knie bedeckt, oben wenig Dekolleté und das geflochtene Haar mit Blumen geschmückt.

Männer griffen auch in dieser Saison wieder gerne zum Karo-Hemd, in Rot, Blau und Grün - auch wenn Trachtler darüber die Nase rümpfen. Denn zum Oktoberfest gehört ihrer Meinung nach ein weißes Leinenhemd mit Hirschhornknöpfen, gerne gepaart mit typischer Trachtenjacke - einem sogenannten Janker.

Welcher Promi lag im Trend, wer setzte sich (gelungen) davon ab? Wir haben eine Auswahl von 30 mehr oder weniger bekannten Menschen zusammengestellt.

Welcher Look hat Ihnen am besten gefallen?

Jetzt sind Sie an der Reihe: Welches Promi-Outfit ist Ihr Favorit? Sie sehen immer zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - am Ende bleibt Ihr Lieblingslook übrig.