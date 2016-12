Oliver Stone "Ich fragte Putin"

Ein flüchtiger Spion, der die dunkelsten Geheimnisse seines ehemaligen Auftraggebers verraten hat - eine Geschichte, die sich Regisseur Oliver Stone, Hollywoods Mann für provokative Stoffe, nicht entgehen lassen konnte.

Vor einigen Monaten kam "Snowden" in die Kinos, in dem Stone die Geschichte des prominenten Whistleblowers erzählt, dessen Tipps die geheimen Methoden der NSA offenbarten.

Nun hat der 70-Jährige in einem Interview mit der "Times" erzählt, von wem er gute Tipps für seinen Film bekommen hat. "Ich fragte Putin und er sagte: 'Ich bewundere nicht wirklich, was Snowden getan hat'", sagt der Regisseur in dem Gespräch. Schließlich sei Putin selbst einmal ein KGB-Agent gewesen. Putin habe aber gesagt, er habe Respekt für Snowdens Courage. "Er sagte, die NSA sei zu weit gegangen, viel weiter als die Russen, weil sie zu dieser Zeit mehr Geld und mehr Technologie hatten."

Auf die verwunderte Nachfrage seines Gesprächspartners von der "Times" sagte Stone: "Als ich den Film gedreht habe, habe ich ihn einfach angerufen. Ich kannte ihn, weil wir uns schon mal getroffen hatten." Sie hätten eine Reihe von Interviews geführt, die in Form einer Dokumentation im nächsten Jahr erscheinen sollen.

Dass ihm die Nähe zu dem umstrittenen Politiker auch Kritik einbringen wird, steht für Stone bereits fest: "Ich bin sicher, dass ich von den üblichen Leuten bei lebendigem Leib dafür gefressen werde."