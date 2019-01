Olivia Newton-John dementiert Gerüchte "Mir geht es sehr gut"

Olivia Newton-John kämpft gegen den Krebs, bereits zum dritten Mal in ihrem Leben. Seit Wochen spekulieren Boulevardblätter, wie es der britisch-australischen Popsängerin geht. In einer Neujahrsbotschaft hat die 70-Jährige nun Gerüchte über ihren Gesundheitszustand dementiert.

In der Vergangenheit hatten mehrere amerikanische Nachrichtenportale berichtet, dass es Newton-John schlechter gehe. Sie hätte nur noch wenige Wochen zu leben, ihr Körper würde immer weiter herunterfahren, schrieb unter anderem "Radar Online". In einer Videobotschaft mit Neujahrswünschen bezeichnete die Sängerin die Gerüchte über ihren baldigen Tod als "ziemlich übertrieben".

Happy New Year! Here’s to a wonderful 2019! Love & light, Olivia pic.twitter.com/1Nd2jIcRb1 — Olivia Newton-John (@olivianj) 3. Januar 2019

"Mir geht es sehr gut", sagte Newton-John. Auch ihre Nichte Tottie Goldsmith äußerte sich zu den Spekulationen. Der Gesundheitszustand ihrer Tante sei gut, schrieb sie auf Instagram. "Also lasst diese erschreckenden Gerüchte dort, wo sie hingehören."

Newton-John hatte im vergangenen September in der TV-Show "Sunday Night" des australischen CNN-Senders Seven Network bekanntgegeben, dass sie zum dritten Mal an Krebs erkrankt sei. 1992 war die Popsängerin erstmals an Krebs erkrankt und ließ sich eine Brust amputieren. 2013 kehrte die Krankheit zurück und streute 2017 auch in der Schulter.

Die 70-Jährige wurde neben John Travolta in dem High-School-Musical "Grease" 1978 zum Star. Für ihre Rolle der Sandy wurde sie mit dem Golden Globe für die beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet. In ihrer Gesangskarriere verkaufte sie rund 100 Millionen Platten und gewann vier Grammys.