Chloe Lattanzis Schönheits-OPs "Was habe ich mir nur gedacht?"

Irgendwann sah sie keinen anderen Ausweg mehr als den Gang zum Schönheitschirurgen. Chloe Lattanzi litt an Essstörungen und verlor viel Gewicht. So viel, das ihr Gesicht einfiel. Um dem entgegenzuwirken, ging sie in eine Klinik und ließ sich eine ganze Reihe Füllmaterial unter die Haut transplantieren. Einen Schritt, den die heute 30-jährige bereut - und inzwischen wieder rückgängig gemacht hat.

"Ich hab alles wieder entfernern lassen, weil ich mag, wie ich natürlich aussehe", sagte die Tochter von Olivia Newton-John in der TV-Sendung "The Doctors". Im Rückblick wünsche sie sich, das Ganze sei nie passiert", sagte sie: "Ich schaue auf mich selbst als Teenager zurück und denke: 'Was für eine schöne, junge Frau.'"

Sie frage sich selbst, was sie sich dabei gedacht habe und warum sie so unsicher über ihren eigenen Körper gewesen sein, sagte Lattanzi weiter - und bot eine Erklärung an: Ihrer Meinung nach bringe der Druck in sozialen Medien, schön zu sein, junge Frauen dazu, mit sich selbst unzufrieden zu sein.

Die mit Filtern aufgehübschten Bilder in Netzwerken wie Instagram würden heute Schönheitsideale definieren, sagte Lattanzi. "Es gibt einen ständigen Druck auf uns, gut auszusehen."