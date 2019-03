Bereits zum dritten Mal in ihrem Leben kämpft Olivia Newton-John gegen eine Krebserkrankung, offenbar ist es ernst. Erst vor Kurzem hatte sie dem US-Magazin "People" geschildert, wie weit die Krankheit sich in ihrem Körper bereits ausgebreitet habe: Ihre Knochen sind demnach so geschwächt, dass sie sich das Becken gebrochen habe.

Derzeit jedoch scheint es Newton-John wieder besser zu gehen. Das jedenfalls beteuert die 70-Jährige: "Ich kann endlich wieder ohne Krücken laufen", sagte sie der "Bild"-Zeitung. "Mit meinen Hunden spielen, die Pferde besuchen."

Zu Jahresbeginn hatte Newton-John Gerüchte über ihren Gesundheitszustand dementiert. US-Nachrichtenportale hatten berichtet, Newton-John habe nur noch wenige Wochen zu leben. "Mir geht es sehr gut", sagte Newton-John in einer Videobotschaft. "Es war seltsam, von meinem eigenen Tod aus der Presse zu erfahren", sagte sie nun der "Bild"-Zeitung. Heute gehe es ihr wesentlich besser.

Newton-John hatte im vergangenen September in der TV-Show "Sunday Night" des australischen CNN-Senders Seven Network bekannt gegeben, dass sie zum dritten Mal an Krebs erkrankt sei. 1992 war die Popsängerin erstmals an Krebs erkrankt und ließ sich eine Brust amputieren. 2013 kehrte die Krankheit zurück und streute 2017 auch in der Schulter.

Die 70-Jährige wurde neben John Travolta in dem High-School-Musical "Grease" 1978 zum Star. Für ihre Rolle der Sandy wurde sie mit dem Golden Globe für die beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet. In ihrer Gesangskarriere verkaufte sie etwa hundert Millionen Platten und gewann vier Grammys.