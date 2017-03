Netflix-Serie "Orange Is The New Black"-Star heiratet Drehbuchautorin

Sie lernten sich am Set der Netflix-Serie "Orange Is The New Black" kennen, nun haben Schauspielerin Samira Wiley und Drehbuchautorin Lauren Morelli geheiratet. Das berichtet das Magazin "Martha Stewart Weddings", das auch ein Hochzeitsfoto veröffentlichte.

Die 29-jährige Wiley, die in den ersten vier Staffeln der populären Serie die Rolle der Gefängnisinsassin Poussey Washington spielt, und die 34 Jahre alte Morelli gaben sich am Samstagnachmittag im südkalifornischen Palm Springs das Jawort - im vergangenen Oktober hatten sie sich ebenfalls in Palm Springs verlobt. Morelli ist nach eigenen Angaben erst während ihrer 2012 begonnenen Arbeit an "OITNB" klar geworden, dass sie homosexuell sei. Daraufhin trennte sie sich von ihrem Ehemann. Am Set verliebten sich die Drehbuchautorin und Wiley dann.

Ein Beitrag geteilt von Martha Stewart Weddings (@martha_weddings) am 25. Mär 2017 um 19:26 Uhr

Die Feier sei keine traditionelle gewesen, berichtet das Magazin. Die Zeremonie, die im Freien stattfand, wurde demnach von Wileys Eltern geleitet. Zum ersten Tanz habe es einen Konfettiregen gegeben.

#wifed Ein Beitrag geteilt von Samira Wiley (@whododatlikedat) am 26. Mär 2017 um 12:54 Uhr

Auf ihrem Instagram-Account postete Wiley ein Foto der beiden und schrieb "#wifed" dazu. Die frisch Vermählten wollen nun auf Hochzeitsreise gehen - wohin wurde nicht bekannt.