Orlando Bloom Mama beschwert sich bei der Presse

Sonia Copeland-Bloom ist eine gelernte Journalistin. Und als solche legt die Mutter des Hollywood-Stars Orlando Bloom besonderen Wert auf Faktentreue, wenn sie die Zeitung aufschlägt. In jüngster Zeit muss sie da zumindest in Großbritannien einiges vermisst haben. Und so bekamen Redaktionen des Landes Post von der Dame.

Es ging um den Sohn. "Ich habe das Vergnügen, Ihnen eine Kopie seines Lebenslaufes zu senden, der aktuell und akkurat ist", heißt es in dem Anschreiben. Offenbar ärgert sie sich darüber, dass Berichte über ihren Sohn bis dato eben das nicht sind: aktuell und akkurat.

Die 75-Jährige führt eine detaillierte Liste der Filme auf, in denen ihr Sohn mitgespielt hat. Sie erwähnt sein Ehrendiplom an der Universität Kent und seinen Abschluss an der Theaterschule in London.

Ganz stolze Mutter, heftet sie gleich mehrere positive Kritiken an. Darin heißt es, der 40-jährige Schauspieler sei "dünn und athletisch", "schneidig und höflich", als Typ stehe er in der Tradition der Kollegen James Dean und Russell Crowe.

Da mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist davon auszugehen, dass die mütterliche Post auch in Details den Tatsachen entspricht.