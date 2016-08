Nacktfotos von Orlando Bloom: Miranda Kerr will ihrem Ex mit Badeklamotten aushelfen

Ein Armband, eine Sonnenbrille, eine Basecap - mehr trägt Orlando Bloom nicht auf den ganz speziellen Urlaubsfotos, die Anfang August die Fans des Hollywood-Stars verzückten. Die Schnappschüsse zeigen den Schauspieler so wie Gott ihn schuf, gemeinsam mit seiner Freundin Katy Perry auf einem Surfbrett kniend, mit einem Paddel in der Hand.

Dem Promi-Magazin "People" zufolge, sagte Miranda Kerr jetzt in einer Radioshow, ihr Ex-Mann sei so freundlich gewesen sie zumindest vorzuwarnen. "Ähm, das ist mir jetzt ziemlich peinlich, da kommen bald ein paar Fotos raus. Ich dachte, das sollte ich dich wissen lassen", soll der 39-Jährige ihr in einer Textnachricht geschrieben haben.

Kerr, mit der Bloom ein gemeinsames Kind hat, war darüber nicht wirklich erfreut. "Mhh, okay, was hast du dir dabei gedacht? Ernsthaft jetzt? Was hast du dir dabei gedacht?", will sie ihm zurückgeschrieben haben.

In der Radiosendung, in der Kerr zu Gast war um eine Bademode-Linie zu promoten, nahm das ehemalige "Victoria's Secret"-Model die Geschichte allerdings mit Humor. Sie wolle Bloom einige Stücke der Kollektion zukommen lassen, sagte sie laut "People" den Moderatoren.