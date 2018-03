Orlando Bloom über #MeeToo "Zu 100 Prozent notwendig"

Die sogenannte #MeeToo-Debatte über sexualisierte Gewalt und Übergriffe gegen Frauen beschäftigt seit Monaten weite Teile von Politik, Showgeschäft und Zivilgesellschaft - nicht nur in Hollywood.

Nun hat sich Schauspieler Orlando Bloom dazu geäußert - und zwar auf ziemlich unmissverständliche Art: Er habe kein Verständnis für männliches Fehlverhalten, sagte der 41-Jährige dem Magazin "GQ Style": "Ich finde es weder verwirrend noch besonders kompliziert, zu wissen, wie man sich als Mann anständig verhält."

Er halte die #MeToo-Bewegung für "zu 100 Prozent notwendig", sagte der Brite. Wahrscheinlich werde es nicht gelingen, jeden einzelnen Fall mit dem notwendigen Maß an Respekt zu behandeln, sagte Bloom. "Aber es wäre doch noch viel schlimmer, deshalb die ganze Bewegung zu hinterfragen." (Mehr zu dem Thema lesen Sie hier.)

Bloom, der mit Filmen wie "Der Herr der Ringe" und "Fluch der Karibik" weltberühmt wurde, dürfte damit auf breite Zustimmung treffen - zumindest unter Kolleginnen. Erst kürzlich hatten französische Schauspielerinnen eine Initiative namens "Now We Act" gegründet, die betroffenen Frauen mithilfe von Spendengeldern ermöglichen soll, gegen mutmaßliche Peiniger vor Gericht zu ziehen.

An der Kampagne sind mehr als hundert Frauen beteiligt, darunter Clemence Poesy, Julie Gayet, Vanessa Paradis and Diane Kruger. "Es ist Zeit zu handeln", heißt es in dem Aufruf der Gruppe. "Lasst uns diejenigen unterstützen, die konkrete Schritte unternehmen, so dass niemand mehr #MeToo sagen muss." Zuvor hatten Schauspielerinnen in Hollywood die Kampagne "Time's Up" gegründet.