Katy Perry und Orlando Bloom feiern Weihnachten Schlag Sahne!

Die Trennungsgerüchte um Katy Perry und Orlando Bloom, sie können nur einen gegen Minus unendlich tendierenden Wahrheitsgehalt haben. Nachdem sie schon zu Thanksgiving Bilder einer ganz offenbar glücklichen Paarbeziehung gepostet hatten, legten sie nun zu Weihnachten öffentlichkeitswirksam nach. Und wie!

He cheated. @sirdavidd Ein von orlandobloom (@orlandobloom) gepostetes Video am 26. Dez 2016 um 20:23 Uhr

Die 32-jährige Sängerin und ihr 39-jähriger Schauspieler zelebrierten das Fest im schneeumtosten Jackson Hole, also in den Rocky Mountains, US-Bundestaat Wyoming. Dort, so zeigen es gepostete Videos, spielten sie vor einem geschmückten Tannenbaum mit Katys Schwester Angela Hudson "Pie Face". Dabei muss man versuchen, dem jeweils anderen eine Ladung Sahne ins Gesicht zu werfen.

Katy zieht bei dem Spiel den Kürzeren - und eine Männerhand drückt ihr die Sahne rasch noch weiter in ihr Gesicht. Ganz eindeutig ist es die von Orlando Bloom, am Ring ist sie zu identifizieren.

sisters. Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Video am 26. Dez 2016 um 20:04 Uhr

Wenig später spielt Bloom gegen Katys Bruder, Sänger David Hudson. Als die weiße Süßigkeit schon fast Orlandos Gesicht erreicht hat, wird Katy zur Rächerin: Sie drückt sein Gesicht in die klebrige Creme. Bloom kommentiert das grinsend mit: "Das ist unfair!"

Unfair sind ganz offenbar auch die Trennungsgerüchte. Bei diesem Weihnachtsspaß sind sie ohne Grundlage.