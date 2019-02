Orlando Blooms Heiratsantrag an Katy Perry Die Luftnummer

Es begann mit einem Burger. Vor drei Jahren bei den Golden Globes nahm Katy Perry eine Zwischenmahlzeit ein, als jemand einen Burger von ihrem Tisch stibitzte: Orlando Bloom, inzwischen ihr Verlobter.

So hat es Perry in der Sendung von TV-Talker Jimmy Kimmel erzählt. "Er klaute einen von meinem Tisch. Ich habe gesagt: 'Moment! Wuhuu, du bist so heiß. In Ordnung, nimm ihn!'", sagte Perry. Bei einer After-Show-Party habe sie Bloom auf den Burger angesprochen - das sei der Beginn der Beziehung gewesen, sagte Perry.

Die gipfelte jüngst im Heiratsantrag. Für den Valentinstag hatte sich Bloom offenbar einen genauen Plan zurechtgelegt. "Ich dachte, wir sehen uns nach dem Dinner noch etwas Kunst an. Stattdessen landeten wir in einem Hubschrauber", sagte Perry.

Während des Flugs über Los Angeles habe ihr Bloom einen Zettel übergeben. Darauf habe er alles über seine Liebe zu ihr geschrieben. Der Zettel sei eine Art Ablenkungsmanöver gewesen. Während sie gelesen habe, habe Bloom die Schachtel mit dem Verlobungsring aus seiner Jacke geholt. Sie habe das alles "sehr süß" gefunden.

Am Ende seien sie auf einem Hochhaus gelandet. Auf dem Dach hätten bereits Familie und Freunde gewartet. "Er hat es sehr gut gemacht."

Die Sängerin ("Roar") und der britische Schauspieler (""Fluch der Karibik", "Der Herr der Ringe") sind mit Unterbrechungen seit 2016 zusammen. Details über die Hochzeit wurden bislang noch nicht bekannt. Allerdings sagte Perry, dass sie Bloom bei der Auswahl des Verlobungsrings nicht völlig freie Hand gelassen habe. Sie habe ihn über ihre Vorstellungen zu dem Schmuckstück "meine Meinung wissen lassen", sagte sie zu Kimmel.