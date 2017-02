Jimmy Kimmel über Oscar-Panne "Das verrückteste TV-Finale seit 'Lost'"

Die Oscars 2017 werden wohl in Erinnerung bleiben. Besonders wegen dieses einen Moments, in dem die Hollywood-Granden Faye Dunaway und Warren Beatty den falschen Gewinner in der Kategorie "Bester Film" verkündeten.

In seiner Show "Jimmy Kimmel Live" berichtete Moderator Jimmy Kimmel, der auch als Gastgeber der Oscars fungierte, wie er den Moment erlebte.

"Wie ihr sicherlich gehört habt, war 'La La Land' gestern Abend irgendwie der größte Gewinner und Verlierer zugleich. Das war das merkwürdigste TV-Finale seit 'Lost'", sagte Kimmel in Anspielung auf die Mystery-Serie mit dem enttäuschenden Ende.

Der Plan sei eigentlich gewesen, dass er das Finale der Preisverleihung im Publikum verbringen würde. Neben Schauspieler Matt Damon. "Wir saßen da und bemerkten, dass es Aufregung gab", sagte Kimmel. Damon habe ihm gesagt, er habe gehört, dass der falsche Gewinner ausgerufen worden sei. "Du denkst dir, der Moderator wird auf die Bühne gehen und das aufklären", erinnerte sich Kimmel. "Dann fiel mir ein, oh, ich bin der Moderator."

Während die Produzenten von "La La Land" bereits ihre Dankesreden hielten, habe totale Verwirrung auf der Bühne geherrscht. Dann habe Denzel Washington, der in der ersten Reihe saß, "Barry" gerufen.

"Irgendwann verstand ich, dass Barry Jenkins, der Regisseur von "Moonlight", hinter mir stand und Denzel wollte, dass ich ihm ein Mikrofon gebe, um eine Rede halten zu können. Was vernünftig war", sagte Kimmel. "Gott sei Dank war Denzel da und vernünftig."

Nach dem Ende der Show habe er hinter der Bühne mit Warren Beatty gesprochen, der ihm die vertauschten Umschläge gezeigt habe. Dunaway habe hingegen einen schnellen Abgang gemacht.

"Hat einer von euch schon mal die Oscars moderiert", fragte Kimmel sein Publikum. "Das war ein Spaß, mal vom Ende abgesehen."