Rocklegende Ozzy Osbourne sagt nach Sturz alle Auftritte für 2019 ab

Der britische Rockstar Ozzy Osbourne hat wegen einer bei einem Sturz erlittenen Verletzung sämtliche Konzertauftritte für das Jahr 2019 abgesagt. "Worte können nicht ausdrücken, wie frustriert, wütend und deprimiert ich bin, gerade nicht auf Tournee gehen zu können", schrieb der 70-Jährige auf seinem Instagram-Account.

Der ehemalige Sänger der Heavy-Metal-Band Black Sabbath musste vergangenen Monat operiert werden, nachdem er in seinem Haus in Los Angeles gestürzt war.

Bereits im Januar hatte Osbourne wegen einer schweren Infektion der oberen Atemwege mehrere geplante Konzerte in Australien, Japan, Neuseeland und Europa absagen müssen. Auftritte unter anderem in München, Hamburg und Berlin wurden vom Februar in den Herbst verlegt. Doch auch diese Ausweichtermine kann der Rocker jetzt nicht einhalten.

Der Sturz habe eine alte Verletzung aus dem Jahr 2003 verschlimmert, hieß es in der Mitteilung Osbournes. "Ich kann nicht glauben, dass ich noch mehr Tourtermine absagen muss", sagte er. Zugleich kündigte er seine baldige Genesung an: "Ich werde meine Tour zu Ende bringen ... Ich werde zurückkommen!"

Die 2018 begonnene Tournee soll Osbournes letzte sein. Die Konzerte sollen ab Februar 2020 nachgeholt werden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Versäumte Festivalauftritte werden nicht nachgeholt.

Osbournes frühere Band Black Sabbath hatte im Februar 2017 in ihrer Heimatstadt Birmingham in England ihr Abschiedskonzert gegeben. Frontmann Osbourne war 1979 wegen seines Drogenkonsums aus der Band geflogen und machte anschließend als Solokünstler weiter. Berühmt wurde der "Fürst der Finsternis" durch seine düsteren Bühnenshows, bei denen er unter anderem einst einer lebenden Fledermaus den Kopf abbiss.

Einer jüngeren Generation wurde er Anfang der Zweitausenderjahre als Reality-Star in der Fernsehserie "The Osbournes" bekannt.