Versöhnung der Osbournes "Ich bewundere Ozzy"

Die Osbournes durchlaufen augenscheinlich ein paar aufwühlende Monate. Im Mai war die Ehe des Black-Sabbath-Frontmann mit Gattin Sharon in die Brüche gegangen, nach 33 Jahren. Der 67-Jährige hatte zuvor mit seiner früheren Haarkoloristin Michelle Pugh eine Affäre. Nach der Trennung zeigte er sich jedoch reuig und kämpfte um seine Frau - offenbar mit beachtlichem Erfolg.

"Ich bewundere Ozzy", sagte die 63-Jährige nun dem britischen Boulevardblatt "Sun". "Ich versuche dazu zu lernen", so Sharon Osbourne, vor allem wolle sie sich nicht mehr so sehr aufregen: "Dann bemerkst du, dass du älter wirst und dass alle diese Dinge gar nicht so wichtig sind".

Mit "all diesen Dingen" meint sie immerhin eine vierjährige Affäre ihres Mannes - aber der hat sich in den vergangenen Monaten offenbar sehr erfolgreich in ihr Herz zurück gekämpft: Sie habe nun die volle Kontrolle über ihr Leben, sagte die Frau des Rockmusikers weiter, zudem habe sie auch nach dem Ende einer Diät zuletzt noch 15 Pfund abgenommen. Doch jetzt sei dieser Stress vorbei: "Ich bin glückselig."

Bereits Ende Juli hatte Sharon Osbourne signalisiert, dass die Trennung wohl doch nicht völlig endgültig ist. "Ich bin 63 Jahre alt und kann so nicht leben", sagte sie dem US-Sender CBS. "Ich vergebe ihm. Es wird lange dauern, bis ich wieder Vertrauen habe, aber wir sind jetzt seit 36 Jahren zusammen", sagte sie, und: "Ich kann mir mein Leben ohne ihn einfach nicht vorstellen."