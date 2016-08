Panikattacken: Selena Gomez nimmt eine Auszeit

"Ich möchte proaktiv sein und mich darauf konzentrieren, meine Gesundheit und mein Wohlbefinden zu erhalten", ließ US-SängerinSelena Gomez am Dienstag ihre Fans in einer Mitteilung wissen. Deswegen habe sie beschlossen, in Zukunft beruflich kürzer zu treten.

Grund sind gesundheitliche Probleme, unter denen sie derzeit leidet. "Ich habe herausgefunden, dass Angstzustände, Panikattacken und Depressionen Nebenwirkungen von Lupus sein können", sagte Gomez, die an der Autoimmunkrankheit leidet. Der "Lupus Foundation of America" zufolge sind eineinhalb Millionen Amerikaner von der Erkrankung betroffen. Sie ist nicht heilbar und verläuft in Schüben, die durch Stress, Infektionen oder auch starke Lichteinwirkung ausgelöst werden können.

Ob Gomez ihre derzeit laufende Revival-Welttournee abbrechen wird oder noch zu Ende führt, ist nicht bekannt. Die Sängerin gibt seit vier Monaten Konzerte, die Tournee soll bis Dezember dauern, Europa und Südamerika stehen noch auf dem Programm. Gomez hatte 2014 ihre "Stars Dance"-Tour abgebrochen, nachdem bei ihr Lupus diagnostiziert worden war.

Die Entscheidung des ehemaligen Disney-Channel-Stars kommt zwei Wochen nach einer Social-Media-Rangelei mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber, der unlängst Fotos von sich und seiner mutmaßlich neuen Freundin Sofia Ritchie gepostet hatte. Fans hatten sich negativ über die angebliche Liaison geäußert, woraufhin Bieber seinen Account bei Instagram gesperrt hatte.

"Wenn du mit dem Hass nicht umgehen kannst, dann hör doch auf Bilder von deiner Freundin zu posten, das sollte etwas Besonderes nur zwischen euch beiden sein", hatte Gomez ein Foto der beiden kommentiert. "Ärger dich nicht über deine Fans. sie lieben dich."

Letzteres gilt auch für die Heerscharen von Gomez' Unterstützern: Viele zeigten sich auf Instagram besorgt und verständnisvoll angesichts des fragilen Gesundheitszustandes ihres Idols: "Bitte werde schnell gesund, wir lieben dich endlos", war dort als Kommentar zu einem Tour-Foto zu lesen. Und: "Die Leute sollen aufhören, sich Gedanken über die Tour-Termine zu machen, Selenas Gesundheit ist jetzt 10x wichtiger."

Schon an ihrem 24. Geburtstag hatte Gomez nach einem Konzert in Indonesien auf Instagram geschrieben: "Ich muss einige Teile meines Lebens überdenken, sowohl künstlerisch als auch persönlich."