Emeritierter Papst Was macht eigentlich Benedikt XVI.?

Es begann scheinbar harmlos. Am 30. Mai dieses Jahres referierte Papst Franziskus beim Morgengebet über "den Abschied" eines Bischofs. Wie rühmlich der heilige Paulus das seinerzeit in Ephesus hinbekommen habe. Ohne großes Gedöns habe er seinen versammelten Anhängern mitgeteilt: Ich muss jetzt weiterwandern, gehabt euch wohl! So wie für Paulus komme für jeden Hirten der Moment, in dem der Herr sagt: "Geh woanders hin, geh dort hin, geh dahin, komm zu mir."

Dass diese Episode ihren Weg in die italienischen Gazetten fand, hängt mit der Wirkung der päpstlichen Worte auf seine Zuhörer zusammen. Hatte er etwa seinen Vorgänger Papst Benedikt XVI. im Auge? Franziskus legte sogar noch nach. "Beten wir für die Hirten, (...), für die Bischöfe, für den Papst, dass (...) sie lernen, Abschied zu nehmen." Mit verhaltener Wut, brüchiger Stimme, gar Zittern am Körper, so wird kolportiert, schloss Franziskus das Thema ab: Die Hirten seien "nicht der Mittelpunkt der Geschichte".

So wurde Joseph Ratzinger zu Benedikt XVI. Kinderfoto: Joseph Ratzinger wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1932. Aufgewachsen in einer erzkatholisch-bayerischen Familie, wurde er schon in frühester Kindheit stark von der Kirche geprägt. Gruppenfoto von 1935: Der achtjährige Joseph Ratzinger (erste Reihe, Sechster v.l.) feiert seine Erstkommunion. Dieses Klassenfoto wurde 1937 aufgenommen: Es zeigt den zehnjährigen Joseph Ratzinger in der ersten Reihe (Zweiter v.l.). Er besuchte eine Schule in Aschau am Inn. Familie Ratzinger (1951): Joseph (oben rechts) mit seinem vier Jahre älteren Bruder Georg (oben links), seiner Schwester Maria (unten links) und den Eltern Maria und Joseph. Von 1946 bis 1951 studierte Joseph Ratzinger (r.) Theologie, zunächst an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Freising, dann an der Universität München. Am 29. Juni 1951 empfing er zusammen mit seinem Bruder Georg (l.) in Freising die Priesterweihe. 1952 hielt Ratzinger eine Bergmesse in Ruhpolding. Ein Jahr später promovierte er mit einer Arbeit zum Thema "Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche" zum Doktor der Theologie. Ratzinger im Sommer 1960 in der Bibliothek des Seminars in Bonn: Im Jahr zuvor war er an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität auf den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie berufen worden. Zwischen 1962 und 1965 nahm der Kölner Kardinal Josef Frings (r.) den jungen Ratzinger als Berater und Redenschreiber mit zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Das steigerte die Bekanntheit Ratzingers in Kirchenkreisen schlagartig. Papst Paul VI. ernannte Ratzinger 1977 zum Erzbischof von München und Freising. In seiner ersten Predigt nach der feierlichen Weihe im Münchner Liebfrauendom griff Ratzinger seinen Wahlspruch "Mitarbeiter der Wahrheit" auf und bat: "Seien wir Kirche, seien wir alle Mitarbeiter der Wahrheit." Im selben Jahr stieg Ratzinger auf zum Kardinal - und wurde in München gefeiert. Papst Johannes Paul II., am 19. November 1980 in München, hinter ihm Kardinal Joseph Ratzinger: Knapp ein Jahr später wurde Ratzinger als Kurienkardinal nach Rom berufen und zum Präfekten der Römischen Glaubenskongregation ernannt - der höchsten Instanz für Interpretation und Verteidigung der katholischen Lehre. Der Deutsche war mehr als zwei Jahrzehnte lang einer der engsten Mitarbeiter des Pontifex. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß überreichte Ratzinger im Februar 1982 als Abschiedsgeschenk ein Kruzifix aus Porzellan. Aus dem einst einigermaßen progressiven Theologen wurde ein immer konservativerer Kirchenmann. Johannes Paul II. und sein Kardinal Ratzinger besetzten folgerichtig das Bischofs- und Kardinalskollegium in der langen Amtszeit des polnischen Papstes durchweg mit konservativen Männern. Hier sind die beiden im April 2003 zu sehen. Den Höhepunkt von Ratzingers kirchlicher Laufbahn markierte die Wahl zum Papst im April 2005. Obwohl Ratzinger nach eigener Aussage "betete, dass ein anderer gewählt wird", machte ihn das Konklave im vierten Wahlgang mit Zweidrittelmehrheit zum Pontifex. Der 265. Nachfolger des heiligen Petrus nahm den Namen Benedikt XVI. an. Ratzinger war der erste Deutsche auf dem Heiligen Stuhl seit fast 500 Jahren. Anfang April 2005 hatten Millionen Gläubige Johannes Paul II. beweint, der im Alter von 84 Jahren gestorben war. Hier segnete Ratzinger den Sarg während der Beisetzungsfeier im Vatikan. 18. bis 21. August 2005: Papst Benedikt XVI. besuchte auf seiner ersten Auslandsreise Deutschland. Vor einer Million Pilger feierte er beim Weltjugendtag auf dem Kölner Marienfeld einen Gottesdienst. Veröffentlichung der ersten Enzyklika "Deus caritas est" (Gott ist die Liebe): Das Lehrschreiben hebt die zentrale Bedeutung von Liebe und Barmherzigkeit für das Zusammenleben der Menschen und das Handeln der Kirche hervor. Hier unterzeichnete Benedikt XVI. im Januar 2006 die Enzyklika im Beisein von Erzbischof Leonardo Sandri. 28. Mai 2006: Auf seiner Polenreise besuchte Benedikt XVI. das NS-Konzentrationslager Auschwitz. September 2006: Der Papst traf in München Kanzlerin Angela Merkel und den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Beim Besuch seiner bayerischen Heimat zitierte Benedikt XVI. in Regensburg den byzantinischen Kaiser Manuel II. aus dem 14. Jahrhundert, wonach der muslimische Prophet Mohammed "nur Schlechtes und Inhumanes" gebracht habe. Aus dem Zusammenhang gerissen, löste das Zitat weltweite Proteste von Muslimen aus, wie hier in der irakischen Stadt Basra. Benedikt XVI. vor dem Grab von Johannes Paul I. (2006): Ratzinger wollte die Einheit der Kirche bewahren. Und er hielt deshalb trotz aller Kritik an den Werten fest, die er als überlebensnotwendig ansieht. So blieben lange geforderte Reformen etwa beim Zölibat oder der Sexualmoral aus. Paukenschlag am 11. Februar 2013: Benedikt XVI. erklärt seinen Rücktritt zum Monatsende. In seiner Ansprache sagte der Papst in lateinischer Sprache, er spüre das Gewicht der Aufgabe, dieses Amt zu führen, habe lange über seine Entscheidung nachgedacht und sie zum Wohl der Kirche getroffen. Er betonte, in der heutigen, sich schnell wandelnden Welt sei "körperliche wie seelische Kraft" notwendig, um an der Spitze der katholischen Kirche zu stehen. "Viva il papa!"-Rufe und Standing Ovations: Die Aschermittwochsmesse Benedikts XVI. im Petersdom geriet zur überwältigenden Abschiedsfeier. Der Papst nahm am 27. Februar 2013 Abschied - und unzählige Pilger wollten dabei sein. Sie strömten auf den Petersplatz, um die letzte Generalaudienz von Benedikt XVI. zu erleben. Letzter öffentlicher Auftritt als Papst: Benedikt XVI. wandte sich in der Sommerresidenz Castel Gandolfo ein letztes Mal an die Gläubigen. Er sei glücklich, bei ihnen zu sein, sagte er am 28. Februar. Dann zog er sich zurück. Zuvor hatte er gemeinsam mit seinem Privatsekretär Georg Gänswein in einem Hubschrauber den Vatikan verlassen. Die Schweizer Garde und viele Mitarbeiter der Kurie verabschiedeten ihn im Innenhof hinter dem Apostolischen Palast mit Applaus. Anfang Mai 2013 kehrte der emeritierte Papst Benedikt XVI. in den Vatikan zurück. Er zog mit seinem Privatsekretär Gänswein und vier Schwestern in das renovierte Kloster in den Vatikanischen Gärten ein. Dort ist er noch immer zu Hause. Spitzentreffen der Stellvertreter: Im Februar 2014 trat Joseph Ratzinger, besser bekannt als Ex-Papst Benedikt XVI., öffentlich auf - bei der feierlichen Erhebung neuer Kardinäle. Dabei begrüßte ihn sein Nachfolger, Papst Franziskus. Dieses Foto zeigt Benedikt XVI. am 17. April vor dem Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten bei einer kleinen Nachfeier zu seinem 90. Geburtstag. Unter anderem war der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer zu Besuch.

Als "Kriegserklärung" an seinen Vorgänger werteten das "Vatikanologen", Journalisten also, die sich mit nichts anderem als den Vorgängen im Kirchenstaat beschäftigen. Als immerhin "deutliche Mahnung" für den emeritierten Papst sahen es selbst vorsichtigere Gemüter. Was war geschehen? Bislang schienen beide doch wie Brüder.

Vier Jahre lang schien die Kooperation der zwei Päpste harmonisch und krisenfrei. Noch im Februar dieses Jahres bejubelte der frühere Vatikansprecher, Jesuitenpater Federico Lombardi, die wunderbare Arbeitsteilung: Der emeritierte Papst lebe abgeschieden "von der Welt" und diene "im Gebet", dabei stets bereit, dem Nachfolger mit Rat zur Seite zu stehen. Die beiden träfen sich ab und zu, telefonierten, es gebe viele Zeichen der Freundschaft, des Respekts und der geistlichen Verbundenheit, so Lombardi, "Franziskus fühlt sich von Benedikt XVI. unterstützt".

Zum 90. Geburtstag gratulierte Franziskus seinem Vorgänger herzlich. War das alles schon Show? Sind die beiden seit Langem alles andere als Freunde? Oder ist seit dem Geburtstag im April und Franziskus Wut-Gebet Ende Mai etwas so Gravierendes geschehen, dass es die Freundschaft der Brüder im Glauben schwer belastet, wenn nicht beendet hat?

Bis ihm die Kraft ausging

"Joseph Ratzinger hätte nicht Papst werden dürfen" - mit diesem Satz beginnt das erste Kapitel des Benedikt-Buchs des Deutschitalieners Marco Politi. Eigentlich hätte Ratzinger auch nie Papst werden können, so Politi, der mehr als 20 Jahre lang das Geschehen im Vatikan analysiert hat. Denn eine so "polarisierende" Persönlichkeit wäre eigentlich niemals mehrheitsfähig. Fast alle sahen es genauso. Doch Ratzinger hat die nötige Mehrheit bekommen. Und als er sich am Abend des 19. April 2005 lächelnd auf der Loggia delle Benedizioni zeigte, fühlten sich viele Deutsche mitgewählt.

Dann war er acht Jahre Papst - und was bleibt davon in Erinnerung? Viele Intrigen und Machtkämpfe, bekannt geworden durch die "Vatileaks"-Enthüllungen und ein bleiernes Reformverbot. Beharrlichkeit war angesagt, manchmal auch der Rückgriff auf stockkonservative Ansichten, die man eigentlich längst überwunden glaubte.

Benedikt XVI. hob die Exkommunikation von vier Bischöfen der abtrünnigen Piusbruderschaft auf und machte damit auch den Holocaust-Leugner Richard Williamson erst einmal wieder kirchenfein. In Brasilien stellte er die Zwangschristianisierung Lateinamerikas in ein neues Licht: Das sei keine Oktroyierung einer fremden Kultur gewesen, sondern von den Ureinwohnern unbewusst herbeigesehnt worden. Benedikt XVI. kämpfte gegen Abtreibung, Sterbehilfe, Homo-Ehe und alles andere, was die katholischen Schäfchen vom rechten Weg der Bibel abbringen konnte - bis ihm die Kraft ausging.

Am 11. Februar 2013 kündigte er seinen Amtsverzicht zum 28. Februar 20 Uhr an. Er sei nicht mehr in der Lage, "in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben". Seinem Nachfolger gelobte er bedingungslosen Gehorsam. Und tatsächlich hielt er sich vier Jahre lang mehr oder weniger aus allem heraus.

Aber in diesem Frühjahr war es anscheinend mit dem friedlichen Einsiedlerleben in den Vatikanischen Gärten vorbei. Alte Weggefährten sollen immer wieder beunruhigende Nachrichten überbracht haben, allerorten würden Glaubenselemente auf dem Altar der modernen Beliebigkeiten geopfert. Benedikt, zeitlebens der Hüter der rechten Lehre, begann, sich wieder einzumischen - so behaupten es zumindest seine Kritiker.

Die historisch besondere Situation mit zwei Päpsten im Vatikan macht das Verhältnis kompliziert. Benedikt ist Papst geblieben, wenn auch ein "emeritierter", er lebt im Vatikan und nicht im bayerischen Rentner-Exil, er trägt päpstliche Gewänder, Symbole und den Titel "Heiliger Vater".

"Nur einen Schritt zur Seite gemacht"

Der langjährige Benedikt-Sekretär und heutige Präfekt des Päpstlichen Hauses Georg Gänswein interpretiert die Situation so: Wir haben nicht zwei Päpste, sondern ein Papstamt "mit einem aktiven und einem kontemplativen Amtsträger". Benedikt sei weder in Rente, noch im Exil, es sei, als habe er "nur einen Schritt zur Seite gemacht, um seinem Nachfolger Platz zu machen".

Jetzt ist er offenbar wieder aus dem Abseits in die Mitte getrippelt. Anlass war ein Buch des Kardinals Robert Sarah, 72, geboren in Guinea. Den hatte Papst Franziskus 2014 zum Kardinalpräfekten der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung ernannt - und ärgert sich seitdem darüber. Im Vatikan gilt die Berufung als "Betriebsunfall". Denn Sarah und die erzkonservative Front, die hinter ihm steht, nutzen jede Gelegenheit, um den "Zusammenbruch der Liturgie", wie er es nennt, zu verhindern oder Geändertes sogar rückgängig zu machen.

Im vergangenen Jahr äußerte Sarah seinen Wunsch, die Eucharistie wieder "Richtung Osten", also mit dem Rücken zur Gemeinde zu zelebrieren. So war es nämlich in grauen Vorzeiten Sitte. Aber schon in Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils, 1962-1965, wurde die Blickrichtung geändert, seither schauen die Priester nach Westen, zur Gemeinde. So soll es auch bleiben, fuhr Papst Franziskus dazwischen. Das entmutigte Sarah wenig. Hat er doch mächtige Freunde im Vatikan. Immer wieder versuchte der Liturgie-Zuständige, alte Riten neu einzuführen, regelmäßig wurde er vom Papst zurückgepfiffen. Wer Sarah lobt oder hilft, das ist allen im Vatikan klar, stellt sich frontal gegen Franziskus.

Nichts weniger hat Benedikt jetzt getan. Zu dem Sarah-Buch "Kraft der Stille" hat er ein sehr positives Vorwort verfasst und in einem gesonderten Text den Satz geschrieben: "Bei Kardinal Sarah ist die Liturgie in guten Händen." Was im Umkehrschluss nur heißen kann: Bei Franziskus gehe sie vor die Hunde.

"Willkürlich instrumentalisiert worden"

So wurde auch ein Grußwort Benedikts bei der Beerdigung des deutschen Kardinals Joachim Meisner als Kritik am aktuellen Kurs der katholischen Kirche interpretiert. Gänswein hatte das Schreiben im Kölner Dom verlesen. Darin sprach Benedikt von einer "Diktatur des Zeitgeistes", der widerstanden werden müsse. Meisner, ebenfalls ein Verfechter der konservativen Linie, habe in seiner letzten Lebensphase immer mehr aus der tiefen Gewissheit gelebt, "dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist".

Gänswein musste hinterher klarstellen, dass dies nicht als Kritik an Franziskus gemeint gewesen sei. "Der emeritierte Papst ist willkürlich instrumentalisiert worden, mit diesem Satz, der auf nichts Konkretes anspielt", sagte er der italienischen Tageszeitung "Il Giornale".

Der Fall zeigt, welchen Wirbel schon kleine Äußerungen auslösen können in einer Kirche, die mit sich selbst um den Kurs der Zukunft ringt. Der Krieg sei eröffnet, sagen jetzt manche. Aber das bleibt abzuwarten. Schon allein, weil die Doppel-Päpste gemeinsam 170 Jahre alt sind.