Papst ruft Kolumbien zur Versöhnung auf "Finsternis der Rachsucht"

Nach Jahrzehnten der Gewalt hat Papst Franziskus bei seiner ersten Messe in Kolumbien die Menschen zur Versöhnung aufgerufen. Bei einem Freiluftgottesdienst im Simón-Bolivár-Park im Herzen der Hauptstadt Bogotá verurteilte der Pontifex die "Finsternis der Rachsucht und des Hasses" nach mehr als fünf Jahrzehnten Bürgerkrieg. Jesus "zerstört all diese Finsternis", fügte der 80-Jährige vor Hunderttausenden Gläubigen hinzu. Auch von Rückschlägen auf dem Weg zu Frieden solle man sich nicht entmutigen lassen.

"In Bogotá und in Kolumbien ist eine große Gemeinschaft unterwegs, die gerufen ist, ein robustes Netz zu werden, das alle in der Einheit versammelt", sagte er. Die Kolumbianer sollten "die Wunden heilen und Brücken bauen", hatte der Papst zuvor nach seinem Treffen mit dem kolumbianischen Staatschef Juan Manuel Santos vor dem Präsidentenpalast gesagt.

Angesichts des herzlichen Empfangs des Papstes sprach Santos von einem großen Beweis der Einheit. 2016 hatte er mit der Guerillaorganisation Farc einen mühsam ausgehandelten Friedensvertrag unterzeichnet, der in einem Referendum erst abgelehnt - dann aber vom Kongress beschlossen wurde. Trotz Friedensvertrag sind die Rebellen für viele Kolumbianer verhasste Kriminelle. Die Erwartungen an Franziskus sind deshalb hoch.

Der Vatikan hatte die Verhandlungen mit der Farc maßgeblich unterstützt, um nach fast 220.000 Toten in den Konflikten zwischen Guerilla, Streitkräften und rechten Paramilitärs eine neue Ära einzuläuten. Ausländische Unternehmen setzen auf einen Boom in den Land, 2016 kamen zudem erstmals über fünf Millionen Touristen.

Am Freitag steht mit dem Besuch in der früheren Konfliktregion Villavicencio einer der Höhepunkte der Kolumbienreise des Papstes auf dem Programm. Der Tag steht im Zeichen der Aussöhnung. Nach einer Eucharistiefeier trifft das katholische Kirchenoberhaupt rund 6000 Opfer bei einem großen nationalen Versöhnungstreffen. Am Samstag bricht er in die "katholische Hauptstadt" des Landes, Medellín, auf. Am Sonntag endet die Reise in Cartagena.

Seiner Heimat Argentinien will der Papst im Anschluss keinen Besuch abstatten. Franziskus ist der dritte Papst, der Kolumbien besucht. Zuvor waren Papst Paul VI. 1968 und Johannes Paul II. 1986 in das südamerikanische Land gereist.