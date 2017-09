Kolumbien Papamobil bremst - Papst Franziskus verletzt sich am Auge

In der kolumbianischen Stadt Cartagena gab es für Papst Franziskus im Papamobil kaum ein Durchkommen. Hundertausende empfingen ihn bei seinem Besuch. Aus noch unbekannten Gründen musste das Papst-Auto auf einmal stoppen, dabei stieß sich der 80-Jährige offenbar. In der Folge blutete er an der linken Augenbraue.

In der Karibikmetropole hatten ihn die Menschen zuvor begeistert zugejubelt. Cartagena ist die letzte Station des fünftätigen Kolumbienbesuchs.

Während der Reise durch das Land hatte Papst Franzsikus die Menschen immer wieder ermahnt, sich auszusöhnen und den Hass zu überwinden - etwa mit Blick auf den 50-jährigen Konflikt im Land mit der linken Farc-Guerilla (lesen Sie hier mehr dazu).

Der Vatikan hatte die Verhandlungen mit der Farc maßgeblich unterstützt, um nach fast 220.000 Toten zwischen Guerilla, Streitkräften und rechten Paramilitärs eine neue Ära einzuläuten.

Ausländische Unternehmen setzen auf einen Boom in den Land, 2016 kamen zudem erstmals über fünf Millionen Touristen.