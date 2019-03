Am Montag war Paris Jackson laut eigenen Worten mit ihrem Freund Gabriel Glenn im Auto unterwegs. Das Paar hielt an einer Tankstelle in Los Angeles, Jackson lauschte ihrem Lieblingssong und schloss verzückt die Augen. Genau in diesem Moment soll ein Paparazzo sein Teleobjektiv auf die Tochter des "King of Pop" gerichtet und abgedrückt haben. Paris Jackson hinterm Steuer eingeschlafen, sollte später die Botschaft lauten.

Nur kurz zuvor hatte das Klatschportal TMZ berichtet, Jackson habe in ihrem Haus einen Suizidversuch unternommen, nachdem in der Dokumentation "Leaving Neverland" erneut Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Vater erhoben worden waren (mehr darüber erfahren Sie hier).

Die Polizei von Los Angeles bestätigte dem Magazin "People" am Samstag, dass es einen Einsatz an Jacksons Wohnadresse gegeben habe und ein Krankenwagen wegen einer versuchten Selbsttötung im Einsatz gewesen sei.

Die 20-jährige Jackson wandte sich nun verärgert an die Öffentlichkeit und erklärte die Berichte der vergangenen Tage für Unsinn. Die vergangene Woche sei nichts weiter als "Nonstop-Bullshit" gewesen, schrieb sie auf Twitter. "Ich habe es so satt." Die Meldung von TMZ kommentierte sie recht unmissverständlich mit "Fuck you you fucking liars" ("Fickt euch, ihr verdammten Lügner").

this past week it’s been nonstop bullshit i’m so sick of it — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 19. März 2019

Am Montag wurde Jackson zusammen mit ihrem Freund bei einer Filmpremiere gesichtet. Sie wirkte Medienberichten zufolge gut gelaunt.