Klatsch und Knatsch Lass dich drücken!

Der Beifahrer der Woche...

... heißt Paul McCartney. Die Pop-Legende lotste TV-Moderator James Corden in einer neuen Ausgabe dessen Sendung "Carpool Karaoke" im Auto durch seine Heimatstadt Liverpool. Die beiden besuchten dabei das Elternhaus des Ex-Beatles in der Forthlin Road, in dem er seine Jugend verbracht und Songs wie "She Loves You" geschrieben hat. Außerdem schauten sie in einem Friseurladen in der Penny Lane vorbei, den die Beatles im gleichnamigen Song besungen hatten.

Der knapp 25-minütige Clip, der in der Nacht zu Freitag in Cordens US-Sendung "Late Late Show" ausgestrahlt wurde, gipfelte in einem Überraschungskonzert in einem Pub, bei dem McCartney und Corden am Ende gemeinsam den Klassiker "Hey Jude" sangen.

Der Gewinner der Woche...

Grande Amore Sängerin Ariana Grande dürfte unzählige Verehrer haben - doch die 24-Jährige ist nicht mehr zu haben: Sie und Pete Davidson haben sich verlobt. Das bestätigte der Schauspieler nun in der "Tonight Show". "Du hättest dich nicht mit Ariana Grande verloben müssen, nur um in unsere Show zu kommen", scherzte Moderator Jimmy Fallon gleich zur Begrüßung. Davidson antwortete: "Habe ich aber doch gemacht." Fallon gratulierte dunter dem Jubel des Studiopublikums - doch Davidson reagierte reserviert: "Ich fühle mich, als hätte ich einen Wettbewerb gewonnen, das ist schon etwas krank." "Warum kümmert es die Leute?", sagte Davidson und spielte dann auf US-Präsident Donald Trump an: "Der Präsident versucht sich selbst zu begnadigen, sollten wir uns nicht darum kümmern?" Zuletzt hatte Grande Schlagzeilen gemacht mit einer Entscheidung, die ebenfalls lebenslange Auswirkungen haben soll: Die Künstlerin ließ sich ein Bienen-Tattoo stechen. Das Bild des Tiers hat für Grande eine tiefere Bedeutung: Mit dem Tattoo erinnert die 24-Jährige an den Terroranschlag auf ihr Konzert im britischen Manchester im vergangenen Jahr. Die Biene ist ein historisches Symbol für Manchester. Während der industriellen Revolution wurde die Stadt wegen der fleißigen Arbeiter in den Fabriken "Bienenstock" genannt. Grande ist nicht die einzige, die sich das symbolhafte Tattoo stechen ließ - dieses Bild zeigt den Arm eines Mannes bei einer Gedenkveranstaltung im Mai. Ariana Grande hatte kurz nach dem Anschlag ein Benefizkonzert in Manchester organisiert. Vor Kurzem sagte sie dem "Time"-Magazin, dass ihr der Anschlag noch immer schwer zu schaffen mache.

Die glücklichste Neu-Mama der Woche...

"Wir sind so dankbar" Eva Longoria Mitte April in Hollywood: Wie das Magazin "Hola! USA" berichtete, ist die Schauspielerin Mutter geworden. Der Junge namens Santiago Enrique Bastón sei am Dienstag in Los Angeles geboren worden, hieß es. "Wir sind so dankbar", wurden die Eltern zitiert. Der 2634. Stern auf dem Hollywood-Boulevard ist "ihrer". Mitte April hatte eine hochschwangere Longoria sich über ihre Ehrung gefreut. Es sei wichtig, dass auch Minderheiten auf dem Boulevard repräsentiert würden, sagte Longoria. "Jedes Mal, wenn ein weiterer Latino auf diesem Walk of Fame verewigt wird, ist das deshalb ein Gewinn für die ganze Community." Eva Longoria im Dezember 2017 auf einer Veranstaltung in New York: Sie engagiert sich seit vielen Jahren für die lateinamerikanische Gemeinschaft. Unter anderem ist sie seit 2005 Sprecherin der Organisation "Padres contre el cancer", die lateinamerikanische Familien mit krebskranken Kindern unterstützt. Eva Longoria strahlend bei den Filmfestspielen in Cannes: 2012 hatte sie auch selbst eine Stiftung gegründet, um Latinas in Bildung und Unternehmertum zu unterstützen. Sie sei auch seit ihrem 17. Lebensjahr ein "Polit-Junkie", sagt Longoria über sich. Auch für die Wiederwahl Obamas engagierte sie sich. Obama hatte zwei der für sie wichtigsten politischen Themen auf die Agenda gehoben: die Situation der Frauen und die der Latinos in den USA. Longoria wurde mit der US-Serie "Desperate Houesewives" ein Star. Für ihre Rolle als Gabrielle Solice erhielt sie eine Golden Globe-Nominierung. Zweimal wurde sie auch mit dem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet.

Die Offenbarung der Woche...

Verliebt in die Elbenherrscherin Cate Blanchett zeigte sich geschmeichelt: In der "Late Late Show" des Entertainers James Corden machte ihr ein ehemaliger Kollege ein reizendes Kompliment. "Ah, ich war so in dich verliebt", sagte Orlando Bloom auf die Frage, wie sein erster Eindruck von Blanchett am Set von "Der Herr der Ringe" gewesen sei. Blanchett spielt in "Der Herr der Ringe" Galadriel, die faszinierende, hellsichtige Herrscherin des Elbenreiches Lothlórien. Auch der Waldelb Legolas fühlte sich zu der Herrscherin hingezogen. Im wahren Leben scheiterte der Flirt aber wohl am Altersunterschied. "Ich war 21 oder so", sagte Bloom. "Und ich war was, 110?", wiztelte Blanchett. In Wahrheit sei sie nur drei Wochen am Set gewesen und habe nicht verstanden, dass der Jüngling mit den langen Haaren und blauen Augen derselbe war wie der "süße Theaterschulabsolvent", den sie nach Drehschluss auf Partys getroffen hatte, erklärte Blanchett. Bloom und Blanchett waren gemeinsam für eine Sonderausgabe der „Late Late Show“ nach London gekommen. Derzeit ist Blanchett mit den Kolleginnen Sarah Paulson, Helena Bonham Carter und Sandra Bullock in "Ocean's 8" im Kino zu sehen. Mit Sängerin Katy Perry pflegt Bloom eine On-off-Beziehung. Blanchett ist mit dem australischen Drehbuchautor und Regisseur Andrew Upton verheiratet.

Die Hutträgerin der Woche...

Hutparade mit den Royals Herzogin Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry hatten sich für ihren Besuch zum Auftakt der Pferderennen in Ascot herausgeputzt. Zusammen mit Prinz Edward und seiner Frau Sophie fuhr das frischverheiratete Paar in einer Kutsche vor. Für die Herzogin war es der erste Besuch bei dem Rennen. Da gab es gleich etwas zu tun: Das Paar überreichte einen Siegerpokal. Jockey Frankie Dettori jubelte über seinen Sieg - die Royals schauten amüsiert zu. Die Queen hatte sich für ein gelbes Outfit entschieden - und stach damit deutlich aus der Menge heraus. Fast genauso wichtig wie Pferde sind in Ascot Hüte. Diese Besucherin entschied sich für ein von einer Blume inspiriertes Ensemble. Fühlt sich noch jemand an eine Sonnenblume erinnert? Ziemlich opulent fiel auch die Kopfbedeckung dieser Besucherin aus. Hauptsache bunt: Katy, Meg, Lisa, Khiley und Anna von der Band "The Tootsie Rollers" mögen offenbar Bonbonfarben. Pfau mal: Wir wollen nicht so weit gehen, diesen Hut als vogelwild zu bezeichnen. Vergleichsweise traditionell war dagegen dieses Ensemble. Angesichts der vielen Zwischenräume dürfte dieser Hut bei Regen eher nutzlos sein. Aber Schutz vor Witterung ist bestimmt auch nicht sein Hauptzweck. Und noch einmal Blumen: Hier muss es keine roten Rosen regnen, sie sind schon da. Es ist nicht überliefert, ob sich diese Besucherinnen angesichts der vertikalen Dimension ihrer Hüte jedes Mal bücken müssen, wenn sie durch Türen gehen. Die Pferderennen in Ascot gehören zu den traditionsreichsten der Welt. In diesem Jahr geht die Veranstaltung noch bis zum 23. Juni. Aufgrund übermäßigen Drogenkonsums hatte der Ruf der Veranstaltung Schaden genommen. In diesem Jahr sollen Drogenspürhunde und Alkoholtests dazu beitragen, dass auf dem Gelände der Rennbahn alles gesittet zugeht.

Das Verwirrspiel der Woche...

Gute Freunde? Sind Zayn Malik und Gigi Hadid wieder ein Paar? Die Gerüchte über ein Liebescomeback der beiden gibt es schon länger. Offiziell trennte sich das Paar im März. Das Bild zeigt das Paar 2016 bei der Met-Gala in New York. In einem Interview mit der "GQ" hat es Malik nun abgelehnt die Beziehung zu Hadid (Foto) zu definieren: "Wir sind erwachsen. Wir müssen es nicht benennen, um die Erwartungen der Leute zu erfüllen", sagte er dem Magazin. Über Hadid hatte er nur Gutes zu sagen: "Ich bin wirklich dankbar, dass ich sie getroffen habe." Seine Trennung hatte das Paar per Twitter bekanntgegeben. Hadid (hier bei der Fashion Week in Paris) schrieb unter anderem: "Ich wünsche ihm nur das Beste und werde ihn als Freund, für den ich großen Respekt und Liebe empfinde, weiter unterstützen." "Gigi und ich hatten eine unglaublich bedeutsame, liebevolle und fröhliche Beziehung", schrieb Malik. Dieses Foto des Musikers entstand 2014 in Australien. Bekannt wurde Zayn Malik (zweiter v.r.) als Mitglied von One Direction. Hier ist er 2014 zusammen mit seinen Bandkollegen Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, und Harry Styles (v.l.) zu sehen. Mitte 2015 gab Malik seinen Ausstieg bei der Band bekannt. Er wolle ein "normaler 22-Jähriger sein" und auch mal Privatsphäre haben, begründete er seine Entscheidung. Hadid und Malik waren seit Ende 2015 ein Paar. Das große Interesse der Öffentlichkeit an ihrer Beziehung liegt wohl auch an den jeweiligen Jobs der beiden. Sie gilt als eines der gefragtesten Nachwuchsmodels, er als singender Teenieschwarm. Hadid ist 23 Jahre alt, sie wurde in Los Angeles geboren, ihre Eltern sind Yolanda und Mohamed Hadid. Ihre Schwester Bella ist ebenfalls Model. Ende 2016 hatte Hadid in einem Interview verraten, was sie an ihrem Freund am meisten schätze. Demnach seien es nicht die Tattoos oder die Augen des Sängers - sondern sein Intellekt. "Wir kochen, und wir machen Kunst zusammen, und wir sind der beste Freund des anderen", sagte Hadid damals.

Den Abschied der Woche...

Abschied nach einer Dekade Emotionaler Abschied: Emilia Clarke hat sich bei Instagram von der Serie "Game of Thrones" verabschiedet. Sie spielt darin Daenerys Targaryen alias Khaleesi. Die letzte Staffel der Sendung soll 2019 erscheinen. Sie verabschiede sich von jenem Land, in dem sie sich fernab der Heimat für fast ein Jahrzehnt immer zuhause gefühlt habe, schrieb Clarke bei Instagram. Auf ihren Beitrag reagierten mehrere von Clarkes Kollegen. Jason Momoa, der nur in der ersten und zweiten Staffel mitspielte, schrieb, dass er sie liebe und stolz auf Clarke sei. Er spielte Khal Drogo in der Serie. "Es war großartig. Wirklich. Und du warst unglaublich" - so antwortete John Bradley bei Instagram. Seine Rolle bei "GoT": Samwell Tarly. Auch Lena Headey kommentierte den Beitrag von Emilia Clarke. "Schöne Worte. Ich liebe dich", hieß es darin. In der Serie spielt sie Cersei Lennister. Die Serie hat Clarkes Karriere geprägt. Doch zeitweise haderte sie mit der Rolle. Es gab Nackt- und Sexszenen, auch eine Vergewaltigung wurde gezeigt. Sie habe mit der von ihr gespielten Figur gelitten, sagte sie 2015 in einem Interview. "Einmal musste ich mich kurz zurückziehen." Zuletzt spielte Emilia Clarke bei dem "Star Wars"-Film "Solo" mit.

