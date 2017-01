Blake Lively über Ehemann "Er gehört mir!"

Das Publikum wählt seine Lieblinge und die bekommen dann Preise - das ist das Prinzip der People's Choice Awards. Damit niemand zu kurz kommt, gab es bei der Preisverleihung in Los Angeles 64 Kategorien, unter anderem für die beliebtestes Schauspielerin im Kabelfernsehen, die beliebteste Streaming-Serie und den beliebtesten Comedy-Schauspieler. So lässt sich ein Preis für Stars finden, die der Veranstaltung sonst vielleicht ferngeblieben wären.

Moderatorin Ellen DeGeneres wurde dreimal ausgezeichnet: als beste Talkshow-Moderatorin, für die Vertonung des Zeichentrickhits "Findet Dorie" und in der Sparte "Komödiantische Zusammenarbeit" für ein witziges Video mit Britney Spears. Für DeGeneres waren es die Preise 18, 19 und 20. Damit ist sie Rekordhalterin bei den People's Choice Awards.

Blake Lively setzte sich gegen Emily Blunt, Julia Roberts, Amy Adams und Meryl Streep durch und wurde für "The Shallows - Gefahr aus der Tiefe" zur beliebtesten Schauspielerin in einem Drama gekürt. Sie nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Fans zu bedanken - und eine Sache in Bezug auf ihren Gatten Ryan Reynolds klarzustellen: "Danke an meinen Mann, der alles für mich ist. Ihr könnt ihn nicht haben, er gehört mir!"

In der Kategorie "Film-Ikone" setzte sich Johnny Depp gegen Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Tom Cruise und Tom Hanks durch. Es ist Depps 14. Publikumspreis. In seiner Dankesrede spielte der Schauspieler auf seine jüngst vollzogene Scheidung von Amber Heard an.

Er hole sich den Preis ab, um den Leuten zu danken, "die mir in guten und schlechten Zeiten zur Seite standen und mir vertrauten", sagte er. Das Publikum mache sich keine Vorstellung, wie sehr er die Auszeichnung wertschätze. Er sei von der Güte der Fans und ihren lieben Wünschen für seine Familie und ihn selbst tief berührt, sagte Depp. "Deshalb ist es besonders bedeutsam für mich, heute vor euch zu stehen und danke zu sagen."

Blake Shelton schrieb derweil Geschichte, indem er als erster Countrysänger in der Kategorie "Bestes Album" ausgezeichnet wurde. Shelton sagte, es gebe sicherlich jemanden da draußen, der sich frage, wie einem Country-Album diese Auszeichnung zuteilwerden könne. Sei das nicht eine typische Platte voller Klischees, fragte Shelton rhetorisch - und schob die Antwort gleich hinterher. "Dieser Person sagte ich: Du hast verdammt noch mal recht, genau das ist es!"

Obendrein wurde er auch zum beliebtesten Sänger gewählt. Shelton nutzte seine Dankesrede, um sich an seine Partnerin Gwen Stefani zu wenden: "Danke an das heißeste Date, das heute hier ist", sagte er unter dem Jubel des Publikums.