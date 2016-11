Premiere von J.K.-Rowling-Film Phantastische Promis und wo sie zu finden sind

Die Weltpremiere war am 10. November in New York, jetzt wurde "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" erstmals in London aufgeführt. Der Rummel war beträchtlich - die Darsteller gekommen, ebenso Regisseur David Yates und Harry-Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling, die sich erstmals als Drehbuchautorin betätigt hatte.

Hunderte Fans harrten im Nieselregen aus, um die Stars zu sehen. Hauptdarsteller Eddie Redmayne kam mit seiner Frau Hannah Bagshawe an den Londoner Leicester Square. Er betonte, dass "Phantastische Tierwesen" auch für Nicht-Harry-Potter-Fans verständlich sei. Das Drehbuch stehe für sich selbst. "Sie können frisch reingehen, eine Potter-Jungfrau sein und den Film trotzdem genießen."

J.K. Rowling lobte den 34-jährigen Oscar-Preisträger für seine Darstellung des "Magizoologen" Newt Scamander. "Er ist ein warmherziger und liebenswerter - und ein sehr spezieller Held", sagte sie.

"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" spielt (Achtung, Spoiler Alert) im New York der Zwanzigerjahre. Hauptfigur ist der Zauberer und Wissenschaftler Newt Scamander (Eddie Redmayne), der mit einem Koffer voller magischer Kreaturen in die Stadt gekommen ist, um den Donnervogel Frank zurück in seine Heimat zu bringen. Der Koffer wird vertauscht, die Geschöpfe entkommen und hinterlassen in New York eine Spur der Verwüstung. Scamander wird verhaftet.

Hilfe bekommt er von der magischen Ermittlerin Porpentina Goldstein, verkörpert von Katherine Waterston. Die 36-jährige US-Schauspielerin zeigte sich zum Europastart des Films überwältigt. "Ich kann nicht einmal sagen, ein Traum wird wahr, weil ich es nicht einmal gewagt habe, davon zu träumen", sagte sie.

Es gibt Verbindungen zu Rowlings Harry-Potter-Welt, so lebt Scamander etwa 70 Jahre vor dem berühmten Zauberer in Hogwarts. Das Personal des Films ist aber komplett neu.

Rowling hatte unlängst den designierten US-Präsidenten Donald Trump den Stempel "schlimmer als Voldemort" aufgedrückt - böser also als "der, dessen Name nicht genannt werden darf", gemeiner als der grässliche Gegenspieler von Harry Potter.

Auch als sie die "Phantastische Tierwesen"-Story vor dreieinhalb Jahren geschrieben habe, habe sie an den wachsenden Populismus in der Politik gedacht. Die Autorin versprach auf dem - sehr blauen - Teppich, am Ende des Films könne der Zuschauer klar erkennen, in welche Richtung die Geschichte weitergehe. Unterhaltung sei wichtig, aber: "Ich beschäftige mich in dem Film mit einigen sehr düsteren Themen", sagte sie dem "Guardian" zufolge.

Am 17. November kommt der Streifen in der Schweiz und Deutschland in die Kinos. Geplant ist eine fünfteilige Filmreihe.