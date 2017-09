Pharrell Williams und Stevie Wonder Knien gegen Trump

In den USA formiert sich offenbar eine Allianz aus Künstlern und Sportlern gegen US-Präsident Donald Trump: Musiker Pharrell Williams zeigte sich im Hymnenstreit solidarisch mit Spielern der US-Footballliga NFL, die sich während der Nationalhymne aus Protest hinknien.

"Wenn ich mich jetzt für die Menschen in meiner Heimatstadt oder meinem Staat hinknien möchte, mache ich das. Dafür steht diese Flagge", sagte der 44-Jährige am Sonntagabend bei einem Festival in Charlottesville und verwies auf die in den USA geltende Meinungsfreiheit. Dabei kniete er auf der Bühne. In dem Ort in Williams' Heimatstaat Virginia war es vor wenigen Wochen zu rechtsextreme Ausschreitungen gekommen.

Einen Tag zuvor hatte bereits Soul-Legende Stevie Wonder bei einem Konzert in New York mit einer ähnlichen Geste "für unseren Planeten, unsere Zukunft, unsere Oberhäupter und unseren Globus" gebetet.

Die Protestaktion der US-Sportler während der Nationalhymne richtet sich gegen soziale Ungerechtigkeit zwischen ethnischen Gruppen. Quarterback Colin Kaepernick hatte den Protest vor etwa einem Jahr begonnen, als er, statt wie üblich zu stehen, während der Nationalhymne kniete. Kritiker sehen darin eine Respektlosigkeit gegenüber der amerikanischen Flagge.

Trump kritisierte das symbolische Knien scharf und forderte die Teambesitzer auf, Spieler zu feuern, die während der Nationalhymne nicht stehen. "Würdet ihr es nicht lieben, wenn jemand unsere Flagge verachtet und der Eigner darauf sagt, 'nehmt den Hurensohn vom Feld. Er ist gefeuert. Er ist gefeuert'", sagte er. Trump hatte außerdem zum Boykott der Liga aufgerufen.

Video: Alle gegen Trump

Video AP

Am dritten Spieltag der NFL setzten zahlreiche Spieler ein Zeichen gegen diese Äußerungen. Während der Nationalhymne knieten sie an der Seitenlinie, standen Arm in Arm zusammen - oder blieben in der Kabine.