Nächtlicher Sturz im Hotelzimmer Phil Collins sagt Konzerte in London ab

Phil Collins sollte am Donnerstag und Freitag in der Royal Albert Hall in London auftreten. Daraus wird nichts, weil der Sänger sich in seinem Hotelzimmer verletzt hat. Der 66-Jährige habe nach einer Operation Schwierigkeiten zu gehen, teilte sein Management auf Facebook mit.

Collins sei nachts aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. Es sei gestolpert und mit seinem Kopf im Fallen gegen einen Stuhl geprallt. Dadurch habe er sich am Auge eine tiefe Wunde zugezogen, die im Krankenhaus genäht worden sei. Ärzte wollen den Sänger nun einen Tag lang beobachten.

"Phil sendet seinen Fans aufrichtige Entschuldigung und Dank", hieß es. Wer Karten für die Konzerte gekauft hat, muss sich nun noch einige Monate gedulden: Die Auftritte sollen am 26. und 27. November nachgeholt werden.

Besitzer von Karten für den Auftritt am Sonntag in Köln müssen sich dagegen nach derzeitigem Stand auf keinen Ausweichtermin einstellen: Das Konzert soll wie geplant stattfinden. In London wird Collins frühestens wieder Ende des Monates zu sehen sein: am 30. Juni beim Festival "British Summer Time" im Hyde Park.

Die Konzerte in London und Köln sind Teil der Comeback-Tour des ehemaligen Genesis-Sängers. Auch vor seinem Sturz hatte er einen Auftritt in der Royal Albert Hall. Die Konzerte sollen allesamt ausverkauft sein.

2011 hatte Collins auf seiner Homepage den Rückzug aus der Musikbranche verkündet. Er wolle sich in Zukunft täglich um die Erziehung seiner beiden Söhne kümmern, schrieb er damals zur Begründung. Einige Jahre später kündigte der Musiker sein Comeback an.

Collins war Mitte der Siebzigerjahre mit der Band Genesis berühmt geworden. Auch als Solokünstler war er weltweit extrem erfolgreich, darunter mit den Songs "Against All Odds", "Another Day in Paradise" und "In the Air Tonight". 2007 war er mit Genesis auf einer Reunion-Tour.