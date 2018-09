So mancher Politiker und Unternehmenschef könnte sich in Sachen Offenheit ein Vorbild an Phil Collins nehmen: Der 67-Jährige hat nun verraten, warum er seit mehr als anderthalb Jahrzehnten kein Album mit neuen Songs veröffentlicht hat. Aus schierer Lustlosigkeit.

"Ich habe keinen Drang verspürt, etwas zu machen", sagte Collins. "Ich notiere mir zwar gute Ideen für Texte oder Melodien und bewahre das auf", sagte der 67-Jährige. "Aber ehrlich gesagt, ich habe kaum etwas gemacht. Ich war zu faul."

Obwohl sein rechter Fuß nach einer Operation gelähmt ist und er am Stock geht, sei gesundheitlich "alles cool", versicherte der frühere Genesis-Musiker. "Das Leben ist gut."

So ganz abgehakt hat Collins die Musik trotz allem noch nicht: Erst vor Kurzem hatte er sich für Genesis-Reunion offen gezeigt - elf Jahre nach den bislang letzten Auftritten der britische Band. "Ich würde nicht sagen, dass es da keine Möglichkeit gibt", sagte er. "Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich nicht Schlagzeug spiele, aber alles ist möglich."

Im Jahr 2009 musste sich Phil Collins einer Halswirbeloperation unterziehen, die Folgen davon spürt er bis heute: Er kann nur mühsam gehen, und wegen Taubheitsgefühlen in den Händen ist es ihm seitdem unmöglich, selbst Schlagzeug zu spielen. Collins hatte 2009 seine Livekarriere für beendet erklärt, war aber nach einer Alkoholentzugskur sukzessive auf die Bühne zurückgekehrt.

In diesen Tagen erscheint Collins 4-CD-Box "Plays Well With Others" mit alten Songs verschiedener Künstler, an denen er als Produzent und Drummer mitgewirkt hat. So richtig faul ist er also wohl doch nicht.