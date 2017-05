Klatsch und Knatsch Die Woche der Superfrauen

Ob es den männlichen Comic-Fans gefällt oder nicht: Der neue Superhelden-Blockbuster "Wonder Woman" richtet sich mindestens ebenso sehr an Frauen wie an die Zielgruppe der männlichen Nerds, die bisher über Wohl und Übel von Superhelden-Filmen entschieden haben.

Da war offenbar auch der US-Kinokette Alamo Drafthouse Cinema nach Feiern zumute. Sie ehrten den Superheldinnenfilm mit einer ganz speziellen Vorpremiere - nur für Frauen.

"Fangt eure Nerdfreundinnen mit dem Lasso ein und schnappt euch Karten für die Feier eines der inspirierendsten Charaktere, die je geschaffen wurden", warb der Kinobetreiber auf seiner Internetseite.

Treffen der Superheldinnen Drei Superfrauen: Wonder-Woman-Darstellerin Gal Gadot, Regisseurin Patty Jenkins und Lynda Carter, die in den Siebzigerjahren die Wonder Woman in der gleichnamigen Fernsehserie spielte. Gal Gadot und ihr Kollege Chris Pine. In diesem Film spielt der "Star Trek"-Star freilich eine Nebenrolle. Gal Gadot auf dem blauen Teppich: Die US-Kinokette Alamo Drafthouse Cinema ehrte den neuen Superheldinnenfilm mit einer ganz speziellen Vorpremiere - nur für Frauen. Auch Robin Wright, die in der Serie "House of Cards" die First Lady spielt, war dabei. Die erste Wonder Woman: Lynda Carter war der Star der Siebzigerjahre-Serie "Wonder Woman". Chris Pine schien sichtlich Spaß zu haben. Hier macht er gerade Selfies mit Fans.

Ein Angebot, das mit gemischter Begeisterung aufgenommen wurde. Während die Karten in kürzester Zeit ausverkauft waren, klangen einige männliche Superhelden-Fans, als wollten sie sich aus lauter Frust direkt mit Wonder Womans Wahrheitslasso erhängen. "Na super", nölte etwa Footballtrainer Mike Canales, "gebt uns Bescheid, wenn ihr 'Thor', 'Spider-Man', 'Star Wars' und so weiter 'nur für Jungs' zeigt."

Bei "Wonder Woman" übernahm das erste Mal eine Frau bei der Verfilmung einer DC- oder Marvel-Vorlage die Regie. Patty Jenkins wurde 2003 mit ihrem Debüt "Monster" quasi über Nacht bekannt. Der Film über die real existierende Serienkillerin Aileen Wuornos verhalf seiner Hauptdarstellerin Charlize Theron zu einem Oscar - und Jenkins zur freien Auswahl für ihr nächstes Filmprojekt. Jenkins sagte: "Wonder Woman". Es hat geklappt, 15 Jahre später feierte am Donnerstag der zweite Kinofilm ihrer Karriere Premiere.

Sie hat Ja gesagt Sechs Jahre ist ihr umjubelter Auftritt bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate her - nun ist Pippa Middleton selbst zum Traualtar geschritten. Und zwar ganz traditionell an der Seite ihres Vaters Michael. Die 33-Jährige heiratete den acht Jahre älteren James Matthews. Der Investmentbanker soll ihr den Antrag im Sommer vergangenen Jahres im malerischen Lake District im Norden Englands gemacht haben. Eine besonders gute Rolle machten die zahlreichen anwesenden Kinder - mit ihrem Auftritt beglückten sie die Festgäste und Fotografen. Prinzessin Kate war offenkundig für die Betreuung der jüngsten Mitglieder der Festgesellschaft zuständig: die Blumenmädchen und -jungen sowie ihre eigenen Kinder. Nun ja, um das prachtvolle Outfit ihrer jüngeren Schwester kümmerte sie sich nebenbei natürlich auch noch: Im Eingang zur Kirche richtete Kate die Schleppe des Brautkleids. Die beiden Kinder von Kate und Prinz William nahmen an der Feier ebenfalls teil: Hier links im Bild ist die Mutter mit Töchterchen Charlotte zu sehen. Die Braut trug ein Kleid des Designers Giles Deacon, einen langen Schleier des prominenten Hutmachers Stephen Jones und ein Diadem. Die 33-Jährige war gemeinsam mit ihrem Vater in einem Jaguar Mk V von 1951 vorgefahren. Sehr viel mehr als diese Bilder werden zunächst wohl nicht an die Öffentlichkeit gelangen: Der Rest der Feier soll von der Öffentlichkeit komplett abgeschirmt sein. Der Ort des Geschehens: Die St.-Marks-Kirche in Englefield westlich von London. In dem kleinen Gotteshaus ließen sich Middleton und Matthews trauen - danach ging es weiter zum nahe gelegenen Anwesen von Middletons Familie in Bucklebury. Die Prinzen kamen ohne Partnerinnen: Williams Frau Kate kümmerte sich um die Kinder - und Harrys neue Partnerin, die US-Schauspielerin Meghan Markle, bekamen Fotografen zunächst nicht vor die Linse. Dafür ließ sich aber der jüngste Thronfolger blicken: der dreijährige Prinz George. Pippas Mutter Carole kam an der Seite ihres Sohns James zu der Feier - und beide brachten augenscheinlich gute Laune mit. Sie zählt sicher nicht zu den berühmteren Gästen, aber zumindest aus Sicht von Prinz William und seiner Frau zu den wichtigsten Personen an diesem Tag: Maria Borrallo, Kindermädchen von Prinz George und Prinzessin Charlotte. Unter den Gästen sind freilich nicht nur Angehörige und Mitarbeiter des Königshauses, sondern auch Weltstars wie Tennisprofi Roger Federer - der Sportler kam mit Ehefrau Mirka zur St.-Marks-Kirche. Auch Donna Air (l.) gehört zum Familien- und Freundeskreis des Brautpaars. Die 37-jährige Schauspielerin ist mit Pippa Middletons Bruder James liiert. Die Stimmung ist offenkundig ziemlich gut: Spencer Matthews, von heute an Pippa Middletons Schwager, albert vor der Kirche herum. In Großbritannien ist der jüngere Bruder des Bräutigams vor allem aus Realityshows bekannt. Gary Goldsmith, Onkel der Braut, erschien mit seiner Tochter Tallulah. Der Geschäftsmann gilt als schwarzes Schaf der Familie: Unter anderem hatte er 2009 mit Koks-Eskapaden Schlagzeilen gemacht. Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank: Die 27-Jährige hatte bei der Hochzeit von Prinz William und Kate vor sechs Jahren mit einem modischen Fehltritt für Gesprächsstoff gesorgt - ein dunkelblaues Kleid, das an Robin Hood erinnerte, garniert mit grauem Puschel, Libelle und lila Blume. Bunte Mischung: Viele Gäste zeigten den Fotografen gerne, wie viele Gedanken sie sich vor diesem Tag offenkundig über ihr Outfit gemacht hatten. Einige Herren nutzten die Gelegenheit, Farbe zu bekennen - voll im Trend ist offenbar Rot. Selbstverständlich sind weitaus mehr Menschen als lediglich die geladenen Gäste rund um die Hochzeitsfeierlichkeiten im Einsatz. Unter anderem berichten Dutzende Journalisten live. Außerdem waren unzählige Fans eigens angereist. Pippa Middleton hat seit ihrem gefeierten Auftritt auf der Hochzeit ihrer Schwester Kate eine große Fangemeinde. Geschafft: Das Brautpaar stieg nach der Hochzeit in einen Jaguar E-Type

Ein für beide Geschlechter gleichermaßen frohes Ereignis bescherte uns Pippa Middleton. Kates Schwester hat am vergangenen Wochenende dem Hedgefonds-Millionär James Matthews das Jawort gegeben. Die Feier hat mehr als 800.000 Euro gekostet - kein Wunder: Serviert wurden unter anderem 20.000 Kanapees und kiloweise Kaviar.

Im Vergleich dazu hat ein deutscher Prominenter seine Hochzeit offenbar äußerst geräuschlos abgewickelt: Fußballnationalmannschaftskapitän Manuel Neuer und seine Verlobte Nina Weiss haben sich Medienberichten zufolge im österreichischen Örtchen Tannheim das Jawort gegeben - im engen Kreis, wie es heißt.

Sie Cannes noch Kendell Jenner: Das 21-jährige Reality-TV-Sternchen heischt in Cannes mit einem Hauch von Nichts um Aufmerksamkeit. Bei den 70. internationalen Filmfestspielen überzeugen jedoch auch die älteren Prominenten. Die französisch-argentinische Schauspielerin Bérénice Bejo ist mit 40 fast doppelt so alt wie Jenner. Queen des R'n'B und Hip Hop der Neunzigerjahre: Mary J. Blige sieht man ihre 46 Jahre genauso wenig an... ... wie Nicole Kidman ihre 49 Jahre. Ihre Kinder haben nur wenig Bezug zu ihrem Berufsleben: "Meine Kinder sehen meine Filme gar nicht", sagte die australische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin. "Sie haben wenig Einblick in das, was mein Mann und ich tun - ihre eigenen Leben sind verständlicherweise viel wichtiger", sagte sie. Beim Filmfestival stellte Kidman den Wettbewerbsbeitrag "The Killing of a Sacred Deer" vor. Der griechische Regisseur Giorgos Lanthimos (r.) erzählt darin von einer Familie, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ein fremder Jugendlicher ihre Nähe sucht. Kidman spielt die Mutter, der Vater wird verkörpert von Colin Farrell. Kidman in Cannes umringt von Kameras: Sie ist mit dem 49-jährigen Countrysänger Keith Urban verheiratet. Ihre beiden Töchter wurden 2008 und 2010 geboren. Mit ihrem früheren Ehemann Tom Cruise hatte Kidman zwei weitere Kinder adoptiert. Kidman mit der 19-jährigen US-Schauspielkollegin Elle Fanning. In "How to talk to Girls at Parties" sind sie beide gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Nicole Kidman ist in Cannes insgesamt in vier Filmen zu sehen. Wie Fanning repräsentiert auch Lottie Moss in Cannes die jüngere Generation. Die junge Schwester von Supermodel Kate Moss posiert geduldig auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit Model Cami Morrone besucht die 19-jährige Lottie die Modenshow "Fashion for Relief", die im Rahmen der Filmfestspiele stattfindet. Bei der Show sah Lottie auf dem Laufsteg auch ihre mit 43 Jahren mehr als doppelt so alte Schwerster Kate Moss. Die inzwischen 70-jährige Schauspielerin Susan Sarandon kann mit dem 20-jährigen Supermodel Bella Hadid locker mithalten. Auch Ex-"Baywatch"-Schauspielerin Pamela Anderson präsentierte sich auf dem roten Teppich. Die 49-Jährige kam zur Vorstellung des französischen Dramas "120 Beats Per Minute", der sich mit der Geschichte von "Act up"-Aktivisten befasst, die sich dem Thema HIV/Aids annahmen und aufklärten. Gruppenbild bei der Vorführung von "How To Talk to Girls at Parties": Schauspieler Alex Sharp, Nicole Kidman, Elle Fanning mit Direktor John Cameron Mitchell und anderen Beteiligten. Schauspielerinnen Agnès Jaoui, 52, und Jessica Chastain, 40, mit Regisseurin und Produzentin Maren Ade, 40. Ihr Alter sieht man den drei Frauen ebenfalls nicht an. Heike Makatsch bei der Vorführung der "Meyerowitz Stories". Hätten Sie gewusst, dass auch die einstige Viva-Moderatorin und Schauspielerin inzwischen 45 Jahre alt ist? Die Gesichter des Films "The Meyerowitz Stories": Emma Thompson, Dustin Hoffman, Ben Stiller und Adam Sandler. Das Alter macht auch vor den männlichen Schauspielern nicht halt. Hoffmann ist 79, Stiller 51 und Sandler 50 Jahre alt. Die französisch-ukrainische Schauspielerin Olga Kurylenko auf dem roten Teppich zur Vorführung der "Meyerowitz Stories": Das Kleid der 37-Jährigen war ein Hingucker. Diese Schleppe! Auch US-Schauspielerin Andie MacDowell war mit ihren 59 Jahren ein heiß begehrtes Fotomotiv.

Viele Promis hingegen waren andernorts zu sehen: In Cannes liefen Stars wie Kendal Jenner und Pamela Anderson beim weltberühmten Filmfestival auf - und in Las Vegas trafen sich etliche Stars der Musikbranche anlässlich der Billboard Music Awards.

Cher dreht die Zeit zurück Kaum zu glauben, aber Cher ist tatsächlich schon 71: Bei den Billboard Music Awards am Sonntagabend legte die Sängerin einen Las-Vegas-würdigen Auftritt hin. Erst präsentierte sie ihren Neunziger-Hit "Believe" - in einem Outfit, das nicht viel verdeckte. Dann stand Cher mit schwarzer Lockenperücke und Lederjacke auf der Bühne, um "If I Could Turn Back Time" zu singen. Ein ähnliches Outfit hatte sie 1989 im Musikvideo zur Single getragen. Zwei Ikonen unter sich: Gwen Stefani überreichte Cher den Icon Award. Der Preis ist eine Anerkennung für die mehr als 50 Jahre andauernde Karriere Chers. Einen emotionalen Auftritt hatte Céline Dion: Die Kanadierin präsentierte ihren Hit "My Heart Will Go On" - 20 Jahre nachdem er an der Spitze der Charts gestanden hatte. Miley Cyrus stellte gewissermaßen eine neue Version von sich vor, als sie ihren neuen Song "Malibu" präsentierte: zurückhaltend, verliebt und für ihre Verhältnisse üppig bekleidet. So hat die 24-Jährige nur wenig gemeinsam mit der alten Miley Cyrus. Die etwa baumelte im Video zu ihrem Song "Wrecking Ball" 2013 völlig unbekleidet auf einer Abrissbirne durch die Gegend - und leckte zwischendurch genüsslich an einem Vorschlaghammer. Inzwischen bereut sie die freizügigen Aufnahmen nach eigenen Angaben. "Das ist etwas, was man nie wieder loswird", sagte sie kürzlich. Dominierender Sänger in Las Vegas war jedoch Drake: Der Rapper erhielt insgesamt 13 Preise - Rekord. Er wurde unter anderem zum besten Künstler gekürt. Den bisherigen Rekord hatte Adele mit zwölf Auszeichnungen gehalten. Mehrfach geehrt wurden auch The Chainsmokers featuring Halsey: für "Closer", den "Top Hot 100 Song", und für die beste Zusammenarbeit. Blake Shelton wurde als bester Country-Sänger ausgezeichnet. Seit 1990 werden die Billboard Music Awards jährlich von dem gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen. Camila Cabello legte einen feurigen Auftritt in Las Vegas hin. Durch den Abend führten Ludacris and Vanessa Hudgens als Moderatoren. Halsey nahm nicht nur Preise entgegen, sie sang auch ihren Song "Now or Never" - in einem opulenten Kleid. Zu Gast bei den Billboard Music Awards war auch Miss America 2017, Saavy Shields.

Einen besonders beeindruckenden Auftritt legte dort vor allem Sängerin Cher hin: Die mittlerweile 71-jährige Musikerin präsentierte ihren Neunziger-Hit "Believe" in einem Outfit, das nicht wirklich viel verdeckte - und schon wenig später stand sie mit schwarzer Lockenperücke und Lederjacke auf der Bühne, um "If I Could Turn Back Time" zu singen. Das Outfit war eine Reminiszenz an frühere Zeiten: 1989 war sie in ähnlicher Montur im Musikvideo zu der Single zu sehen.

Klassentreffen der Stars Bella Hadid sorgt für Aufsehen, wo immer sie auftritt. Bei der Benefizgala der Aids-Forschungsstiftung Amfar in Cannes waren aber so viele Prominente, dass das Model kaum auffiel. Bei der Veranstaltung wurden knapp 18 Millionen Euro für den Kampf gegen die Krankheit gesammelt. Eine ordentliche Summe, aber deutlich weniger als in vergangenen Jahren. Model Jessica Hart trug ein Kleid mit extravaganter blauer Schleppe. Die Model-Kolleginnen Lara Stone, Doutzen Kroes und Irina Shayk schauten auch vorbei. Es wäre verwunderlich gewesen, wenn Paris Hilton bei einem solchen Ereignis gefehlt hätte. Hilton ... turtelte bei der Gelegenheit mit ihrem Partner Chris Zylka. Nicki Minaj war neben Rita Ora und Diana Ross für das musikalische Rahmenprogramm zuständig. Jessica Chastain und Will Smith posierten gemeinsam für die Fotografen. Teil der Gala waren eine Auktion mit exklusiven Preisen - etwa ein Trip zum Dalai Lama. Der wurde für 350.000 Euro ersteigert. Zusammen mit Chris Tucker und Uma Thurman versuchten Chastain und Smith später, die prominenten Gäste dazu zu bringen, möglichst viel Geld für die Aids-Forschung zu spenden. Der Termin der Gala ist klug gewählt. Während der Filmfestspiele ist ja ohnehin alles, was in der Filmbranche Rang und Namen hat, in Cannes. Zum Beispiel Nicole Kidman. Oder auch Eva Longoria. Sängerin Rita Ora verteilte Luftküsschen ans Publikum. Später und in neuem Outfit stand Ora auf der Bühne. Auch David Beckham trug seinen Teil zum Erlös bei: Fußballspielen mit dem einstigen Weltklasse-Kicker war einem Bieter 350.000 Euro wert. Ein wahrer Auflauf an Models (unter anderem: Hailey Baldwin, Jordan Barrett, Bella Hadid, Natasha Poly, Elsa Hosk und Hana Jirickova) bemühten sich ebenfalls sichtlich, den Gästen für den guten Zweck das Geld aus der Tasche zu locken. Christoph Waltz erschien mit Smoking und Fliege. Dustin Hoffman und seine Frau Lisa im Veranstaltungssaal: Angesichts des Star-Auflaufs fiel die Schauspiel-Legende gar nicht weiter auf. Jeremy Meeks war einer der wenigen Teilnehmer, der wohl noch nicht zu den ganz großen Promis gezählt werden kann. Er wurde einst durch seinen attraktiven Mugshot bekannt - und macht inzwischen als Model Karriere.

Modisch hatten auch die Berühmtheiten auf der Benefizgala der Aids-Forschungsstiftung Amfar in Cannes einiges zu bieten. Die Dichte an spektakulär gekleideten Models, Pop- und Filmstars war so hoch, dass Dustin Hoffmans Anwesenheit fast unbemerkt blieb. Dennoch konnten in diesem Jahr nicht so viele Spenden eingesammelt werden wie in den vergangenen Jahren.

Katy Perrys ewiger Streit mit Taylor Swift Katy Perry ist eine Powerfrau - und eine Powersängerin. Das stellte sie in der aktuellen Folge von "Carpool Karaoke" einmal wieder unter Beweis. Gemeinsam mit Moderator James Corden trällerte sie Hits wie "Firework" oder "Roar". Doch sie nutzte die Platform auch, um über ihren Streit mit Kollegin Taylor Swift zu sprechen. Swift und Perry haben schon seit Längerem Streit. Warum, das weiß man nicht - doch es brodeln die Gerüchte. Perry machte im Auto mit Corden nun deutlich: "Sie hat anfangen - sie muss es auch beenden." Eine versöhnliche SMS würde ihr reichen, um den Streit beizulegen. Ob Swift das auch tut? Man darf gespannt sein.

Nur eitel Sonnenschein gab es natürlich trotzdem nicht in den vergangenen Tagen - sondern auch handfeste Streitigkeiten zwischen Prominenten. Der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen Katy Perry und Taylor Swift etwa war nun Thema in der aktuellen Folge von "Carpool Karaoke" des US-Entertainers James Corden. So wirklich klar machte Perry nun zwar nicht wirklich klar, worum es in dem Zwist eigentlich geht. Aber immerhin hat sie eine klare Meinung zur Schuldfrage: "Also wirklich, es ist so, dass sie angefangen hat, und es ist Zeit, dass sie es auch beendet."