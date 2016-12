Umstrittene PR-Kampagne Die sexy Strände von Florida

Rapper Pitbull hat auf Dropbox ein bemerkenswertes Dokument veröffentlicht: seinen Vertrag mit "Visit Florida", der Tourismusbehörde des US-Bundesstaates. Darin ist festgelegt, dass der Musiker PR-Auftritte absolviert, an Silvester auftritt, auf Social Media für Florida wirbt und ein Video namens "Sexy Beaches" produziert. Für seine Mühen bekam der Rapper eine Million Dollar, ein Viertel davon dem Vertrag zufolge nach der Fertigstellung des Videos.

Das wäre wohl geheim geblieben, wenn nicht der Politiker Richard Corcoran nicht auf Veröffentlichung des Vertrages geklagt hätte - "Visit Florida" wollte die Bezahlung unter Verschluss halten. Bevor ein Gericht entscheiden konnte, postete Pitbull (bürgerlicher Name: Armando Christian Pérez) den Dropbox-Link auf Twitter. Corcoran sagte, Steuerzahler müssten wissen, wofür die Tourismusbehörde ihr Geld ausgebe.

Pitbulls Anwalt teilte mit, der Tweet spreche für sich selbst. Es werde keinen weiteren Kommentar geben.

In dem Video tanzen leicht bekleidete Frauen am Strand und vor berühmten Hotels wie dem Fontainebleau in Miami Beach und dem Don CeSar in St. Pete Beach. Am Ende ist der Hashtag #LOVEFL in den Sand geschrieben zu sehen. Bei YouTube wurde der Clip mehr als 10,7 Millionen Mal angeklickt.

Die Abgeordnete Janet Cruz sagte, sie sei wegen des Deals stinksauer. "Der Staat überwacht es, wenn ich einen Stift kaufe. Wir müssen und alles genehmigen lassen, was wir im Dienst kaufen", sagte sie. Die Tourismusbehörde sei dagegen so arrogant gewesen zu denken, eine Million Dollar ausgeben zu können, ohne dies offenzulegen.

Abgesehen davon seien Video und Text widerwärtig und furchtbar. In dem Lied heißt es unter anderem: "Triff einen sexy Fremden in der Lobby" und "Du kannst mich nicht retten, Baby, tut mir leid, ich suche einen Freak, keinen Seelenverwandten". Eine Passage lautet: "Und ich weiß, was sie wollen. Ich schaue ihnen in die Augen und sie gehen mit mir weg. Wir machen all die falschen Dinge, falsche Dinge, die du magst, Baby lass es uns besser heute Nacht tun".