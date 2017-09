"Playboy"-Gründer Hugh Hefner ist tot

Hugh Hefner, der Gründer des US-Magazins "Playboy", ist tot. Er sei friedlich in seinem Haus gestorben, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens Playboy Enterprises. Seine Familie sei bei ihm gewesen. Hefner wurde 91 Jahre alt.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28. September 2017

Der "Playboy" ist Hefners Lebenswerk. Er machte das Blatt zum berühmtesten Männermagazin der Welt, das Häschen-Logo zur Popikone und den Bademantel salonfähig. Die erste Ausgabe erschien 1953, darin hieß es: "Wenn Sie ein Mann sind, der Entertainment mit einer Spur Humor, gehobenem Anspruch und Würze mag, dann ist der Playboy für Sie bestimmt."

Wer derzeit die Website des "Playboy" aufruft, sieht ein übergroßes Foto Hefners, dazu eines seiner berühmten Zitate: "Das Leben ist zu kurz, um den Traum eines anderen zu leben."

Hefner hat einmal gesagt, er wolle nach seinem Tod an der Seite von Marilyn Monroe begraben werden, denn: "Wer will nicht bis in alle Ewigkeit neben Marilyn liegen?" Die Schauspielerin zierte 1953 die Titelseite des ersten "Playboy" und galt als das Sexsymbol ihrer Zeit. Sie ist auf einem Friedhof in Los Angeles in Kalifornien begraben, auf dem viele Prominente der Unterhaltungsindustrie in ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Ob Hefner dort nun tatsächlich beerdigt wird, ist aber noch unklar.

