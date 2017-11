Ashley Graham zu Victoria's Secret "Ich habe meine Flügel"

Alessandra Ambrosio, Bella Hadid und viele weitere Models liefen in Shanghai für Victoria's Secret über den Laufsteg. Nicht dabei war Ashley Graham - auch wenn ein Blick auf ihren Instagram-Account anderes vermuten lässt.

"Ich habe meine Flügel", schreibt das Plus-Size-Model zu einem Foto, das sie in Unterwäsche auf dem Laufsteg zeigt. Es stammt jedoch von einer Präsentation der Marke "Addition-Elle" - die Flügel kamen nachträglich dazu: Graham hat sich wohl in ein Bild von der Victoria's-Secret-Show hineinkopiert. Darauf weist sie im zweiten Satz auch selbst hin: "Meine 'Addition-Elle'-Flügel".

Got my wings! .. my #AdditionElle wings! #thickthighssavelives Ein Beitrag geteilt von A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) am 19. Nov 2017 um 18:47 Uhr

Offenbar will die 30-Jährige so kritisieren, dass bei den Shows des Dessous-Herstellers Victoria's Secret nur superschlanke Models laufen. Graham gehört zu den erfolgreichsten XXL-Models der Welt - sie präsentierte unter anderem in der "Sports Illustrated" Bademoden. Immer wieder macht sie sich dafür stark, dass auch kurvige Frauen als schön gelten sollen.